Trump perde eleitores em estados decisivos enquanto apela para própria base

Adam Nagourney / The New York Times, O Estado de S.Paulo

Desde o dia em que assumiu o cargo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem praticado políticas que levam em conta quase que exclusivamente o interesse dos republicanos, mostrando pouco interesse em apelar a eleitores independentes e moderados. Isso fez dele uma das figuras mais poderosas de todos os tempos em seu partido e o recompensou com um forte apoio conservador em sua campanha de reeleição.

Mas o foco de Trump em sua base às custas dos eleitores inconstantes, que historicamente têm sido um alvo essencial das campanhas presidenciais, quase certamente não é suficiente para conquistar um segundo mandato na Casa Branca, como até alguns republicanos admitem.

Leia Também Análise: Cinco crises simultâneas dos EUA

Uma pesquisa nacional de eleitores registrados pelo The New York Times e Siena College mostra que Trump teria 36% dos votos, muito longe dos 46% que ganhou em 2016. Talvez ainda mais preocupante para Trump seja o fato de ele não ter montado um ampla coalizão de eleitores, o que é fundamental para a conquista de estados que não votam historicametne no mesmo partido, os chamados estados-pêndulos. Enquanto os republicanos o apoiam esmagadoramente, ele tem o apoio de apenas 29% dos eleitores independentes e não afiliados - 18 pontos atrás de Joe Biden, seu oponente democrata. Trump venceu por pouco os independentes em 2016, segundo pesquisas de opinião pública.

Trump ainda pode expandir seu apoio neste momento, especialmente nos estados-pêndulo que são cruciais para o cálculo do Colégio Eleitoral, Mas esse é um enorme desafio que o presidente, até o momento, demonstrou pouco interesse em enfrentar.

"Trump está perdendo e, se não mudar de rumo, tanto em termos da substância do que está discutindo quanto da maneira como ele se aproxima do povo americano, então ele perderá", disse em um programa de TV da ABC Chris Christie, ex-governador republicano de Nova Jersey e um ex-conselheiro próximo de Trump.

A pandemia de coronavírus e a agitação social em todo o país por causa dos protestos antirracismo contribuíram para a diminuição da liderança de Trump, incluindo entre os eleitores dos estados-pêndulo - apenas 17% dos independentes aprovam fortemente o desempenho de Trump, mostra a pesquisa.

"Não basta vencer a reeleição", disse Sara Fagen, diretora da campanha do ex-presidente George W. Bush, sobre táticas focadas em transformar a base. "Nesse ambiente, será difícil vencer uma eleição sem expandir o número de pessoas que o apóiam."

'Disputa contra ele mesmo'

Trump disse a consultores e aliados que ele tem que concorrer como ele mesmo e que já desafiou especialistas em pesquisas antes, apontando o resultado de 2016. Ele conquistou a presidência apesar de perder o voto popular, com vitórias estreitas em três estados - Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. - o que garantiu a ele uma vitória no Colégio Eleitoral.

Na primeira corrida presidencial, ele procurou atrair principalmente os eleitores republicanos, mas sua mensagem desafiadora, com ênfase no comércio e na imigração, levou os americanos a se distanciarem de Washington, famintos por uma mudança após oito anos de Partido Democrata.

Mas Trump está enfrentando uma paisagem eleitoral decididamente diferente desta vez. A pesquisa do Times / Siena constatou que 9% dos eleitores registrados estavam indecisos, e provavelmente se enquadram na categoria de eleitores “pendulares”, ou seja, que não são fiéis a apenas um partido. Eles, como grande parte do país, têm visões desfavoráveis do desempenho de Trump, e particularmente sua resposta à pandemia e às manifestações que se seguiram ao assassinato de George Floyd pela polícia de Minneapolis.

"Eu não sou um grande fã de Biden. Acho que ele é um político de carreira e um membro da classe que sempre recebe dos grandes doadores de campanha”, disse John-Crichton McCutcheon, de 50 anos, morador de Miami Beach, que votou em Trump na última vez e respondeu à pesquisa Times/Siena. "Mas com Trump, as coisas ficaram tão ruins que vou ter que ir com Biden."

Donna Saylor, 67 anos, democrata e enfermeira que mora em Pittston, Pensilvânia, votou no presidente Barack Obama em 2012 e em Trump em 2016. "Infelizmente", ela disse sobre seu apoio a Trump. Ela pretende votar em Biden em novembro.

"Definitivamente, não estou feliz com Trump", disse ela em entrevista no início deste mês. “Toda vez que ele abre a boca, causa problemas. Ele não está unificando este país como deveria; ele está dividindo." Trump governou e liderou com foco nos conservadores desde o dia em que assumiu o cargo.

Ele seguiu à risca seu discurso com políticas que mobilizaram a ala à direita do Partido Republicano: refazer o judiciário americano e, em particular, a Suprema Corte, revertendo regulamentações ambientais, cortando impostos e transferindo a embaixada dos EUA em Israel para Jerusalém.

Mesmo que ele quisesse envolver os eleitores além de seus apoiadores mais leais, ele pode achar que tem pouca margem de manobra depois de se definir dessa forma com tanta vivacidade, principalmente nos últimos meses.

Trump e seus conselheiros atacaram pesquisas que mostram que ele estava lutando e sinalizaram que nos próximos meses eles procurariam atacar Biden para diminuir seu apoio, entre outras coisas falando sobre sua idade e “acuidade mental”. Isso também poderia levantar dúvidas sobre o ex-vice-presidente entre os demais eleitores indecisos.

E, apesar de todas as preocupações sobre a resposta de Trump à pandemia e às manifestações, esses eleitores inconstantes aprovam sua conduta na economia, sugerindo um caminho para a vitória de Trump no outono, caso as condições econômicas comecem a se recuperar.

"Se eu tivesse que votar com base na economia - agora - me desculpe, mas seria Trump", disse Cheryl VanValkenburg, operária que mora em Watertown, um subúrbio republicano no Wisconsin. Ela disse que votou em Trump em 2016.

Christina Stoutenburg-Sanchez, 30, que mora em Smiths Creek, Michigan, cerca de uma hora ao norte de Detroit, disse que estava descontente com Trump e Biden. Ela disse que estava inclinada a votar em Biden. "Mas, por mais que eu não goste de Trump, se ele se recuperar a economia, eu poderia ser persuadida", disse ela.

Dan Hazelwood, um estrategista republicano, disse que Trump foi ferido por sua resposta instável à pandemia de coronavírus e às manifestações nacionais que protestavam contra a brutalidade policial e o racismo sistêmico. Mas ele acredita que Trump ainda poderia reunir um bloco de eleitores que o apoiariam em uma vitória sobre Biden.

"No momento, a coalizão de Trump precisa de motivação", disse ele. “A economia e a pandemia sugaram o entusiasmo. Pelo menos 50% dos EUA têm preocupações políticas profundas e sérias com Biden e os democratas. Uma eleição de ‘escolha’ entre duas direções políticas é a motivação que a coalizão de Trump precisa, e é por isso que Biden está tentando ser palatável".

Os eleitores-pêndulo têm sido objeto de interesse variado pelas campanhas presidenciais há quase meio século. À medida que o país se tornou cada vez mais polarizado, seus números diminuíram e alguns analistas começaram a sugerir que a era do eleitor médio havia passado, principalmente porque Trump parecia ignorá-los.

Mas suas dificuldades agora deixam pouca dúvida de que ainda há muitos eleitores em disputa e que a nação inteira não está trancada em cantos vermelhos ou azuis. Trump venceu o Wisconsin por pouco em 2016, mas agora Biden ganha de lavada ali, por 11 pontos, segundo a pesquisa do Times. No geral, os analistas estimam que os eleitores oscilantes compõem entre 10 e 15 pontos porcentuais do eleitorado nacionalmente.

"Se você quer ganhar, precisa obter uma porcentagem significativa dos eleitores independentes", disse William G. Mayer, professor de ciência política da Northeastern University que escreveu extensivamente sobre eleitores de estados-pêndulo. "Conheço republicanos que pensam que Trump é de alguma forma incrivelmente esclarecido politicamente e sabe exatamente o que está fazendo. Eu discordo fortemente. Acho que ele está alienando desnecessariamente muitas pessoas que, de outra forma, poderiam estar inclinadas a votar nele".

A pesquisa do Times constatou que os eleitores indecisos não confiam em Trump para fornecer informações precisas sobre a pandemia e pensam que ele usa o pódio presidencial para promover falsidades.

E, ao descobrir que os pesquisadores tendem a acompanhar de perto (às vezes com sabedoria, mas às vezes não) por uma indicação de onde uma eleição ainda distante pode ir, eles acreditam que o país está indo na direção errada.

Como Trump se inclinou para a direita, Biden mudou para a esquerda, adotando, por exemplo, o projeto de lei de falências apoiado pela senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, que ele derrotou nas primárias, e também no perdão de empréstimos a estudantes. Mas essas posições, que antes poderiam ter sido ciladas ideológicas, não necessariamente colocam Biden em desacordo com a opinião pública.

"Acho que Biden está muito mais perto de onde o país está, embora tenha se mudado para a esquerda, do que Trump", disse Matthew J. Dowd, que foi o principal estrategista da campanha de reeleição de Bush em 2004. "O país se mudou para a esquerda na questão com armas, o país se mudou para a esquerda eleitoralmente", disse ele. "O país tem mais pessoas negras."

Stanley Greenberg, um pesquisador democrata que estuda os eleitores há muito tempo, disse que as opções de Trump são limitadas, já que ele busca um segundo mandato com a base republicana encolhendo, marcando o fim do domínio da ala mais radical do Partido Republicano, o Tea Party.

"Essencialmente, você teve uma revolta no Tea Party impedindo a grande maioria do país de governar por uma década", disse ele. “Acho que estamos disputando a última batalha", disse ele. "Acho que isso está encerrando um período em que o país ficou paralisado pelo domínio republicano".

E mesmo que Trump queira apelar a mais eleitores indecisos, pode ser complicado para um candidato mudar em um ambiente tão polarizado, onde todas as suas declarações estão sob esse escrutínio e os eleitores podem ser dogmáticos e implacáveis. "É muito mais difícil mudar do que costumava ser", disse Anita Dunn, consultora sênior de Biden. “A polarização dentro das partes, as pessoas não deixam você fazer isso."

Hazelwood disse que, mesmo que tenha sido inteligente politicamente tentar apelar para o centro nos últimos meses de uma campanha eleitoral geral, talvez não seja mais possível fazê-lo. "É difícil estar no meio. Se você tentar se posicionar no meio de um grupo de pessoas, será atacado pelos dois lados. Portanto, não há incentivo para ficar no centro e ser uma pessoa razoável. Seu próprio lado abandona você e o outro lado o ataca”, disse Hazelwood.