Trump perde o controle e clama por 'revolução' O bilionário Donald Trump, um fervoroso defensor do Partido Republicano, perdeu a cabeça na noite de terça-feira e desabafou no Twitter. "Esta eleição é uma farsa e uma distorção. Não somos uma democracia", afirmou o magnata. "Não podemos deixar isso acontecer. Deveríamos marchar até Washington e acabar com essa farsa. Vamos fazer a revolução", tuitou. Quando Trump postou as mensagens, o presidente Barack Obama havia virado a eleição no Colégio Eleitoral, mas ainda perdia no voto popular, o que causou a ira de Trump e suas acusações de que o processo não tinha legitimidade.