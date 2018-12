Trump pergunta a garoto de 7 anos se ainda acredita em Papai Noel

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, perguntou a um garoto de 7 anos se ele "ainda acredita no Papai Noel" durante evento em que ele e a primeira-dama, Melania Trump, atendem ligações de crianças.

Esta tradição americana é comandada pelo programa do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, conhecido como Norad (na sigla em Inglês). É possível acompanhar os movimentos do 'bom velhinho' e a quantidade de presentes entregues em noradsanta.org. O presidente e a primeira-dama atendem ligações de crianças que querem, justamente, saber onde ele está.

Foi neste momento, registrado pelas câmeras no salão oval, que Trump perguntou ao pequeno Coleman, de apenas 7 anos, se ele "ainda acredita no Papai Noel". O presidente ainda diz que sete anos é uma idade limite para acreditar.

Nas redes sociais, alguns internautas regiram de forma contrária ao comentário de Trump. Mas, de acordo com estudos realizados sobre o tema, entre as idades de 5 a 8 anos, crianças, de fato, deixam de acreditar no símbolo do natal.

Esta margem se manteve muito consistente por décadas. Um documento de 1978 mostra que 85% das crianças com 5 anos acreditam, enquanto que 25% das crianças com 8, não. Em 2015, um estudo da Austrália descobriu que crianças estão passando a desacreditar mais cedo, talvez por conta dos 'spoilers' que existem na internet hoje em dia.

Trump pareceu gostar do evento, com um sorriso 'de orelha a orelha', e Melania afirmou que esta é uma de "suas tradições preferidas." / NYT