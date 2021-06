Trump pressionou secretário de Justiça interino para apoiar sua tese sobre fraude eleitoral

Katie Benner / The New York Times, O Estado de S.Paulo

WASHINGTON - Uma hora antes do ex-presidente americano Donald Trump anunciar em dezembro que William P. Barr deixaria o cargo de secretário de Justiça, ele já havia começado a fazer pressão sobre seu substituto, Jeffrey A. Rosen, em tentativa de angariar apoio do Departamento de Justiça às suas falsas alegações de fraude eleitoral.

Trump enviou, por meio de seu assistente, um e-mail para Rosen, que continha documentos que pretendiam mostrar evidências de fraude eleitoral no norte de Michigan - as mesmas alegações que um juiz federal havia rejeitado uma semana antes em um ação movida por um dos advogados pessoais do então presidente.

Leia Também Para descobrir autores de vazamentos, governo Trump mirou democratas no Congresso

Outro e-mail de Trump para Rosen veio duas semanas depois, novamente por meio do assistente do ex-presidente, que incluía um rascunho de um documento que Trump queria que o Departamento de Justiça apresentasse à Suprema Corte. O texto argumentava, entre outras coisas, que as autoridades estaduais usaram a pandemia para enfraquecer a segurança eleitoral e abrir caminho para a fraude eleitoral generalizada.

O projeto ecoou afirmações de um processo movido por um aliado de Trump no Texas, rejeitado pelos juízes. Um advogado que ajudou nesse esforço posteriormente tentou com urgência crescente localizar Rosen no Departamento de Justiça, dizendo que havia recebido ordens de Trump.

Os e-mails, entregues pelo Departamento de Justiça aos investigadores do Comitê de Supervisão da Câmara e obtidos pelo The New York Times, mostram como Trump pressionou Rosen a colocar o poder do Departamento de Justiça em processos que já haviam falhado em tentar provar suas falsas alegações.

Eles também são o exemplo mais recente do impulso frenético de Trump para subverter os resultados das eleições nas últimas semanas de sua presidência, incluindo o aumento da pressão sobre o Departamento de Justiça. E eles mostram que Trump desrespeitou uma norma anticorrupção estabelecida de que o Departamento de Justiça deve agir independentemente da Casa Branca em investigações criminais ou ações de aplicação da lei, uma lacuna que diminuiu constantemente durante sua administração.

Os documentos combinam com os e-mails que de Mark Meadows, o chefe de gabinete de Trump, enviou mais ou menos na mesma época a Rosen, pedindo que ele examinasse teorias da conspiração infundadas sobre a eleição, incluindo uma que afirmava que pessoas associadas a um empreiteiro italiano podiam usar tecnologia de satélite para adulterar, da Europa, o equipamento de votação dos EUA.

Grande parte da correspondência também ocorreu durante uma semana tensa dentro do Departamento de Justiça, quando Rosen e seus principais deputados perceberam que um de seus colegas havia conspirado com Trump para primeiro destituí-lo e depois tentar usar a polícia federal para forçar a Geórgia a anular seus resultados eleitorais. Trump quase substituiu Rosen por aquele colega, Jeffrey Clark, então chefe interino da divisão civil.

Rosen deixou claro ao seu vice-presidente em uma mensagem que ele não teria nada a ver com a teoria da conspiração da Itália, nem marcaria um encontro entre o FBI e um dos proponentes da conspiração, Brad Johnson, nem falaria sobre o assunto com Rudolph W. Giuliani, advogado pessoal de Trump.

“Fiquei sabendo que Johnson está trabalhando com Rudy Giuliani, que considerou meus comentários um‘ insulto’”, escreveu Rosen no e-mail. “Questionado se eu reconsideraria, recusei categoricamente, disse que não daria nenhum tratamento especial a Giuliani ou a qualquer de suas 'testemunhas' e reafirmei mais uma vez que não falarei com Giuliani sobre nada disso.”

Rosen não quis comentar o caso. Um porta-voz de Trump não foi encontrado para comentar o assunto.

Os documentos "mostram que o presidente Trump tentou corromper a principal agência de aplicação da lei de nosso país em uma tentativa descarada de derrubar uma eleição que ele perdeu", disse a deputada Carolyn B. Maloney, democrata de Nova York que é presidente da Comissão de Supervisão da Câmara.

Maloney, cuja comissão está analisando os eventos que antecederam a invasão do Capitólio em 6 de janeiro, incluindo a pressão de Trump sobre o Departamento de Justiça, disse ter pedido entrevistas a funcionários do governo do republicano, incluindo Meadows e Clark. A Comissão de Supervisão da Câmara solicitou os documentos em maio, como parte da investigação, e o Departamento de Justiça atendeu.

O rascunho que Trump queria que o Departamento de Justiça apresentasse à Suprema Corte refletia uma ação que o procurador-geral Ken Paxton, do Texas, havia entrado com o tribunal, alegando que um punhado de Estados de "campo de batalha" (que podem dar a vitória tanto a republicanos quando a democratas) usaram a pandemia para fazer alterações inconstitucionais em suas leis eleitorais, afetando o resultado da eleição. Os Estados argumentaram em resposta que o Texas não tinha legitimidade para entrar com o processo, e a Suprema Corte rejeitou o caso.

A versão do processo que Trump queria que o Departamento de Justiça apresentasse fazia reivindicações semelhantes, dizendo que as autoridades na Geórgia, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada e Pensilvânia usaram a pandemia para revisar ou violar inconstitucionalmente suas próprias leis eleitorais e enfraquecer as eleições segurança.

O Wall Street Journal informou no início deste ano que Trump pressionou o Departamento de Justiça a pedir à Suprema Corte que invalidasse os resultados das eleições e que ex-funcionários, incluindo Barr e Rosen, se recusaram a apresentar a petição, que havia sido preparada por advogados externos. As autoridades argumentaram que o Departamento de Justiça não tinha base para contestar o resultado da eleição e não tinha interesse legal em quem havia vencido.

Para tentar provar seu caso, o processo se baseou nas descrições de um vídeo de monitoramento eleitoral que parecia semelhante a um que os funcionários republicanos na Geórgia rejeitaram como adulterado, bem como a noção desmascarada, promovida por Trump, de que as máquinas feitas pelo Dominion Voting Systems foram hackeadas.

Ansioso para falar com Rosen sobre o projeto de ação da Suprema Corte, um advogado chamado Kurt Olsen, que aconselhou sobre o esforço de Paxton, tentou sem sucesso entrar em contato com ele várias vezes, de acordo com e-mails enviados entre 11h e 22h em 29 de dezembro e obtidos pelos investigadores do Comitê de Supervisão da Câmara.

Olsen primeiro alcançou Jeffrey B. Wall, o procurador-geral interino que teria defendido a petição perante a Suprema Corte. “Ontem à noite, o presidente me orientou a me encontrar com AG Rosen hoje para discutir uma ação semelhante a ser movida pelos Estados Unidos”, escreveu Olsen. “Não consegui falar com ele, apesar das várias ligações / mensagens de texto. Este é um assunto urgente. ”

O chefe de gabinete de Rosen, John S. Moran, disse a Olsen que o procurador-geral em exercício estava ocupado com outros negócios na Casa Branca. Cerca de uma hora depois, Olsen dirigiu de Maryland a Washington “na esperança de se encontrar” com Rosen no Departamento de Justiça, mostram os e-mails.

Quando Olsen não conseguiu falar com o Rosen ou Moran, ele ligou para um funcionário da divisão antitruste do departamento, de acordo com os documentos.

Os e-mails não deixam claro se Olsen se encontrou com Rosen, mas uma pessoa que discutiu o assunto com Rosen disse que nunca houve uma reunião. Em vez disso, Olsen acabou ligando para o celular particular do oficial e foi polidamente rejeitado, disse a pessoa, que pediu anonimato.

Olsen forneceu mais material para seu caso em um e-mail enviado mais tarde naquela noite para Moran, dizendo que foi a pedido de Rosen.

No dia em que Trump anunciou que Rosen seria o procurador-geral interino, ele queria que ele examinasse materiais sobre possíveis fraudes no norte de Michigan, de acordo com um e-mail obtido pelo comitê. Essa alegação de fraude foi o assunto de uma ação movida pela ex-conselheira de Trump Sidney Powell, que argumentou que as máquinas de votação da Dominion haviam virado votos de Trump para Joe Biden.

Um juiz federal rejeitou o processo de Powell em 7 de janeiro, dizendo que era baseado em "nada além de especulação e conjectura". Ela foi acusada de difamação em uma ação judicial da Dominion, em parte por causa das reivindicações de Michigan.

Rosen está em processo de negociação para dar uma única entrevista aos investigadores do Comitê de Supervisão da Câmara, o Comitê Judiciário do Senado e outros que estão examinando os últimos dias da administração Trump. Ele pediu aos atuais líderes do Departamento de Justiça que classifiquem o que pode ou não dizer sobre os fatos centrais que envolvem reuniões no Salão Oval com Trump, que poderiam ser privilegiadas.

Rosen se reuniu com funcionários do departamento e falou com os representantes de Trump na última semana para discutir esses assuntos, de acordo com uma pessoa informada sobre as reuniões. Se as partes não chegarem a um acordo, a questão poderá ser levada ao tribunal, onde provavelmente permanecerá por meses, senão anos.