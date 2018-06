Trump promete ao papa US$ 300 milhões para a fome na África

VATICANO - O presidente americano, Donald Trump, prometeu nesta quarta-feira ao papa Francisco, durante uma audiência privada no Vaticano, destinar US$ 300 milhões para a luta contra a fome que afeta quatro países da África.

"Como se informou ao Vaticano, os Estados Unidos se orgulham de anunciar um aumento no orçamento de mais de US$ 300 milhões para a luta contra a fome, especialmente no Iêmen, no Sudão, na Somália e na Nigéria", disse a Casa Branca em um comunicado, sem especificar se se trata do Sudão do Sul, que se tornou independente em 2011 e é afetado por uma guerra civil.

Em várias ocasiões o papa pediu ajuda urgente para esses países africanos, que atravessam uma grave crise humana e alimentar.

Segundo o Programa Mundial de Alimentos (PMA), cuja sede se encontra em Roma, mais de 20 milhões de pessoas que vivem nas áreas afetadas pela seca na Nigéria, no Sudão do Sul, na Somália e no Iêmen estão passando fome ou correm risco de morrer de fome, no que se considera a pior crise em 50 anos.

Na Nigéria, o PMA enviou ajuda a 1,2 milhão de pessoas, mas necessita de fundos para enfrentar a emergência.

Outras 600 mil pessoas estão ameaçadas nas fronteiras com Níger e Chade em razão do atual conflito.

Para afastar o fantasma da fome na Nigéria, o PMA necessita de US$ 230 milhões nos próximos meses. Em Genebra, as Nações Unidas anunciaram dez dias atrás que necessitavam de um fundo de US$ 1,4 bilhão este ano para ajudar quase 2 milhões de refugiados que fugiram da guerra e da fome no Sudão do Sul./ AFP