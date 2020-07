Trump promete enviar mais agentes federais a cidades governadas por democratas

WASHINGTON - O presidente americano, Donald Trump, prometeu nesta segunda-feira, 20, enviar forças de segurança federais a grandes cidades governadas pela oposição democrata, como Chicago e Nova York, após a controvertida mobilização destes agentes em Portland, no noroeste do país.

"Teremos mais forças de segurança federais. Em Portland fizeram um trabalho fantástico", disse o presidente à imprensa após um encontro com congressistas na Casa Branca. "Em três dias puseram um montão de anarquistas na prisão", acrescentou.

Leia Também Trump agora diz que usar máscaras é 'patriótico'

Agentes federais foram enviados na semana passada para Portland para deter protestos contra a violência policial e o racismo, marcadas por episódios violentos. Mas as autoridades locais democratas pediram a saída destas forças ao considerar que pioraram a situação ao invés de resolver os problemas.

Trump, que aposta na firmeza ante os protestos para conseguir um segundo mandato nas eleições presidenciais de 3 de novembro, acusa as autoridades de Portland de indulgência e promete estender a mesma receita a outras cidades. "Não vamos abandonar Nova York, Chicago, Filadélfia, Detroit e Baltimore", declarou, acusando os democratas que governam estas cidades de serem membros da "esquerda radical".

O republicano disse que a situação de Chicago, onde os tiroteios aumentaram nas últimas semanas, "é pior do que no Afeganistão", um país devastado por décadas de guerra. Segundo Trump, se o seu adversário democrata nas presidenciais, Joe Biden, chegar à Casa Branca, esta situação se estenderá a todo o território americano. "O país iria para o inferno", disse.

Gretchen Whitmer, governadora de Michigan, onde Detroit está localizada, denunciou "uma retórica de ódio" do presidente. "Não há nenhum motivo para que o presidente envie tropas federais a uma cidade onde as pessoas pedem reformas pacífica e respeitosamente", disse a governadora em um comunicado.

Desde a morte de George Floyd, um cidadão afro-americano asfixiado por um policial branco em 25 de maio em Minneapolis, os Estados Unidos vivem uma onda de protestos sem precedentes desde o movimento de luta pelos direitos civis nos anos 1960. Embora a mobilização tenha diminuído, várias cidades continuam sendo cenário de protestos esporádicos, onde foram registrados distúrbios em várias ocasiões.

Além disso, Donald Trump se recusou a traçar uma estratégia nacional para lidar com a pandemia do novo coronavírus e recebeu inúmeras críticas, que se refletem nos resultados das pesquisas para as eleições de novembro, nas quais o presidente está concorrendo à reeleição e enfrenta o candidato democrata Joe Biden. Biden aparece cerca de nove pontos à frente de Trump nas intenções de voto, de acordo com levantamento do site Real Clear Politics. / AFP