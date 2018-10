Trump promete fazer 'todo o possível' para deter caravana de imigrantes

O presidente Donald Trump assegurou neste domingo, 21, que está fazendo todo o possível para deter a investida de milhares de imigrantes hondurenhos que marcham em caravana até os Estados Unidos.

“Todos os esforços estão sendo feitos para impedir a investida de estrangeiros ilegais de cruzar nossa fronteira sul. As pessoas têm que solicitar asilo para o México primeiro, e se elas falharem, então os Estados Unidos as recusarão”, escreveu Trump no Twitter. “Os tribunais estão pedindo que os EUA façam coisas que não são realizáveis!”

O presidente classificou as caravanas como uma “desgraça à festa democrática” e pediu uma mudança imediata nas leis de imigração.

Um grupo de 4 mil hondurenhos partiu da cidade de San Pedro Sula no dia 13 de outubro, rumo aos EUA, em busca de oportunidades de emprego. Cerca de 900 pessoas conseguiram atravessar a fronteira da Guatemala com o México, e agora seguem rumo à fronteira estadunidense.

No trajeto, o número de migrantes registrou queda, depois que 1.500 pessoas optaram por retornar a Honduras, de acordo com o governo mexicano. Até a noite de sábado, 2.200 hondurenhos permaneciam parados na ponte internacional, aguardando para entrar legalmente no México, apesar do acesso limitado e com prioridade para mulheres e crianças.

Imigrantes fizeram um apelo ao presidente dos EUA para que possam entrar no país para "trabalhar e pagar impostos".