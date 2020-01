Trump promete novas sanções ao Irã e pede mais envolvimento da Otan

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um pronunciamento nesta quarta-feira, 8, ameaçou o Irã com novas sanções e disse que o país precisa "mudar seu comportamento". "Enquanto eu for presidente dos EUA, o Irã não terá uma bomba atômica", disse Trump no começo do discurso.

Ao mesmo tempo em que prometeu novas medidas econômicas contra os iranianos, Trump também afirmou que o Irã parecia estar "recuando" de suas ameças contra os americanos para colocar fim à escalada de tensão iniciada depois dos ataques à bases americanas em retaliação ao bombardeio americano que levou à morte do general Qassim Suleimani.

Trump também justificou o ataque que matou Suleimani. "Ele foi responsável por grandes atrocidades, o treinamento de terroristas, a morte de pessoas, o uso de bombas que dizimaram centenas de vítimas", disse Trump. "A campanha de terrorismo de vocês (Irã) não será mais tolerada".

O presidente americano também afirmou que "graças aos esforços das Forças Armadas e às medidas de precaução tomadas", os ataques a míssel feitos a duas bases militares que abrigam tropas americanas, no Iraque não deixaram vítimas. "Não sofremos nenhuma perda, todo nosso pessoal está salvo e houve poucos danos a nossas bases militares, o que mostra que estamos prontos para qualquer situação".