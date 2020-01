Trump promete retaliação 'desproporcional' ao Irã em caso de ataque

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a fazer ameaças ao Irã na tarde deste domingo, 5, três dias após um ataque de drone ordenado pelo mandatário ter matado o general iraniano Qassim Suleimani, chefe da Guarda Revolucionária do Irã no Iraque.

"Caso o Ira ataque qualquer pessoa ou alvo norte-americano, os Estados Unidos vão retaliar rápida e totalmente, e talvez de maneira desproporcional", escreveu em seu perfil no Twitter. "Esse aviso legal não é necessário, mas é dado mesmo assim", completou.

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020

No sábado, Trump já havia afirmado – também pelo Twitter – que tem 52 alvos iranianos na mira, sem dar sinais de tentar aliviar as tensões provocadas pelo ataque americano, ocorrido no aeroporto de Bagdá na quinta-feira.

"O Irã está falando muito ousadamente sobre alvejar certos ativos dos EUA", escreveu, sobre uma potencial vingança pela morte de Soleimani. O presidente afirmou ainda que os 52 alvos iranianos seriam de grande importância "para o Irã e a cultura iraniana". "Esses alvos, e o próprio Irã, serão atingidos com muita rapidez e com muita força”, afirmou.

"Os EUA não querem mais ameaças!", alegou Trump, acrescentando que os 52 alvos representavam os 52 americanos que foram mantidos reféns na embaixada dos EUA em Teerã por 444 dias, a partie de novembro de 1979 – um ponto doloroso nas relações entre EUA e Irã.

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020