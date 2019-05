Trump propõe a Cuba uma nova abertura econômica se país retirar o apoio a Maduro

Washington - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, propôs nesta quarta-feira, 1º, uma abertura a Cuba se a ilha retirar seu apoio ao líder venezuelano, Nicolás Maduro. Caso sua vontade não seja cumprida, o líder norte-americano reitera suas ameaças de um maior bloqueio econômico e ainda mais sanções ao país.

"Com o movimento certo, Cuba poderia se sair muito bem, poderíamos fazer uma abertura", afirmou Trump em entrevista à emissora Fox Business, onde também advertiu que os EUA endurecerão sua posição contra Cuba "se não deixarem a Venezuela".

Trump assegurou que um "embargo muito duro" aguarda Cuba se continuar apoiando Maduro e disse que sua aplicação "dependerá do que acontecer". "Se as tropas e milícias cubanas não cessarem imediatamente suas operações militares e outras com o objetivo de causar a morte e a destruição da Constituição da Venezuela, um embargo total será imposto à ilha de Cuba, juntamente com sanções do mais alto nível", disse.

O governo dos EUA acredita que na Venezuela existem cerca de 25 mil cubanos que supostamente atuam dentro da inteligência e da estrutura militar do país caribenho, algo que Cuba negou ao acusar Washington de "mentir descaradamente".

Segundo os Estados Unidos, se Maduro ainda está no poder, é graças, em parte, a esse apoio de Havana. / EFE