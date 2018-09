Trump quer ouvir mulher que acusa juiz de abuso sexual nos EUA

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, 19, que gostaria de ouvir o depoimento da professora universitária Christine Blasey Ford, que acusa de agressão sexual o juiz Brett Kavanaugh, seu indicado à Suprema Corte. “Quero muito ouvi-la. Quero mesmo ouvir o que ela tem para dizer”, disse Trump aos jornalistas pouco antes de visitar para as áreas afetadas pelo furacão Florence. “Se ela testemunhar e for aceitável, teremos de tomar uma decisão.”

Christine Blasey Ford afirma que Kavanaugh e um amigo – ambos bêbados – a encurralaram em um quarto e tentaram tirar sua roupa e tocá-la a força, nos anos 80, quando ela tinha 15 anos e ele 17, em uma festa no subúrbio de Washington. Kavanaugh nega.

As acusações colocaram em risco a aprovação do nome do juiz pelo Comitê de Justiça do Senado, o que deveria ter ocorrido nesta semana. Os dois envolvidos foram convidados a prestar depoimento sobre o caso. Kavanaugh se dispôs a depor. Ford havia concordado em dar o depoimento também, mas solicitou uma investigação do FBI sobre suas acusações antes de testemunhar.

Em carta enviada ao Senado, os advogados de Ford afirmam que “uma investigação completa por parte do FBI assegurará que fatos e testemunhos cruciais sejam avaliados sem partidarismo, que o comitê esteja bem informado antes de qualquer audiência ou decisão”. Os democratas concordaram, mas os republicanos asseguram que a audiência vai acontecer, mesmo que apenas Kavanaugh seja ouvido.

Justiça. Trump disse que a sabatina de Kavanaugh tem passado dos limites. “O FBI conhece muito bem Kavanaugh, já o investigaram umas seis vezes”, afirmou Trump. “Posso dizer que ele é um homem tão extraordinário, de grande intelecto, e me custa imaginar que algo tenha ocorrido. Ele está sendo tratado de forma muito dura e é uma situação injusta para a família dele.”

Trump, reforçou nesta quarta-feira, 19, seu apoio ao juiz. “Brett Kavanaugh tem uma história impecável em todos os sentidos e trilhou muito bem seu caminho.” O presidente ressaltou ainda a importância da Suprema Corte e de seu poder de indicar membros para compor o tribunal.

Por isso, Trump defendeu que os senadores levem o tempo necessário para decidir se Kavanaugh deve ou não ter a indicação confirmada. “Queremos que o processo acabe, mas, ao mesmo tempo, é preciso levar o tempo necessário”, afirmou o republicano. / AFP e NYT

