Trump reafirma possibilidade de declarar emergência nacional para construir muro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou, em entrevista à emissora Fox News exibida na noite desta quinta-feira, 10, que "muito provavelmente" vai declarar emergência nacional para construir um muro na fronteira com o México. Questionado sobre quando faria isso, ele respondeu: "Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias".

"Se não tivermos um acordo com o Congresso, muito provavelmente eu vou fazer isso [declarar emergência nacional]. Eu posso dizer que eu faria, não tenho motivo para dizer que não faria. Porque é permitido. A lei está 100% do meu lado."

Nesta sexta-feira, 11, a paralisação parcial do governo dos Estados Unidos completa três semanas. Trump exige que os recursos para a construção do muro estejam previstos no orçamento do país, mas os democratas discordam do projeto.