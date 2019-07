Trump realoca US$ 2,5 milhões para a festa do 4 de Julho

O Serviço Nacional de Parques está desviando cerca de US$ 2,5 milhões do pagamento de entradas e taxas de recreação, que deveriam ser usados na melhoria dos parques em todo os EUA, para cobrir os custos de uma forma inédita de celebração do Dia da Independência, segundo revelaram duas fontes ligadas ao acerto.

LEIA TAMBÉM > Trump dá 20 passos com Kim na Coreia do Norte e reabre negociação nuclear

Funcionários do governo de Donald Trump não dizem quanto os contribuintes deverão pagar pela ampliação da festa deste ano, que o presidente apelidou de “Saudação à América”. Trump decidiu fazer uma parada militar, depois de gostar da que viu na França. Ele citou até a Coreia do Norte como referência de desfile militar.

O desvio da verba dos parques representa uma fração dos gastos extras com o evento desta quinta-feira, que incluirá a exibição de equipamento militar, sobrevoo de jatos, incluindo o Air Force One (o avião presidencial), assim como um show pirotécnico. Segundo o vice-diretor do Serviço Nacional de Parques, Denis Galvin, os gastos com a celebração do 4 de Julho saem normalmente em torno de US$ 2 milhões.

Para o planejado discurso de Trump no Memorial a Lincoln, a Casa Branca está distribuindo entradas VIP para os doadores republicanos e políticos escolhidos, provocando reclamações de deputados democratas, para quem o presidente está transformando a celebração anual em evento de campanha.

O Comitê Nacional Republicano e a campanha de reeleição de Trump confirmaram nesta quarta-feira que receberam os ingressos para o evento e os estavam distribuindo. “Nunca vimos algo assim”, disse o senador Tom Udall, o principal democrata no Subcomitê de Aprovações do Senado. “Nenhum evento político deveria ser pago pelos contribuintes.”

Apesar de alguns críticos questionarem o modo como a Casa Branca está restringindo o acesso ao Memorial a Lincoln, funcionários do Pentágono e do Departamento do Interior corriam nesta quarta-feira para transformar em realidade o desejo de Trump de realizar um elaborado desfile militar e um show de queima de fogos.

Dois tanques Abrams, dois veículos de combate Bradley e um veículo de recuperação de blindados M88 participarão do desfile. Funcionários do governo ainda tentavam concluir tudo o que está programado, incluindo o sobrevoo de um dos aviões da frota presidencial quando Trump subir ao palco para o discurso. / NYT