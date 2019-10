Trump reconhece que democratas têm votos para abrir julgamento político

ASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu nesta sexta-feira, 4, que os congressistas do Partido Democrata, de oposição, possuem votos suficientes para prosseguir com a abertura de um julgamento político contra ele na Câmara dos Deputados, mas ressaltou que o Senado, de maioria republicana, o absolverá.

LEIA TAMBÉM > Diplomatas temiam que Trump usasse ajuda militar à Ucrânia para benefício político

"Os democratas, infelizmente, têm votos", disse Trump a jornalistas na Casa Branca, ressaltando que a oposição "pagará um grande preço" nas eleições presidenciais do próximo ano se o julgamento político se concretizar.

O presidente manifestou confiança de que os republicanos, seus correligionários que compõem a maioria no Senado, onde o processo será decidido, ficarão ao lado dele. "Temos um ótimo relacionamento com o Senado. Os senadores veem isso como uma fraude", declarou.

A Câmara dos Deputados, presidida pela democrata Nancy Pelosi, precisa de uma maioria simples de 218 legisladores para enviar as acusações ao Senado. Os democratas ocupam 235 cadeiras das 435 da Câmara.

No Senado, o pedido deve ter o apoio de dois terços da Casa, ou seja, 67, para seguir com o processo político do presidente.

O país passa por um terremoto político desde que Pelosi anunciou uma investigação, na semana passada, para iniciar um possível julgamento político contra Trump por causa de uma conversa telefônica entre o republicano e o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, em julho.

Nela, Trump pediu ao ucraniano que investigasse o ex-vice-presidente Joe Biden, atual pré-candidato democrata para a eleição presidencial de 2020, e seu filho Hunter, por suposta corrupção no país. / EFE