Trump reivindica crédito por fortalecer cúpula da Otan

SÃO PAULO - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está reivindicando crédito por ter fortalecido a reunião da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), realizada na semana passada. No twitter, o norte-americano escreveu que recebeu muitas ligações de lideres da Otan, que o agradeceram por "ajudar a reuni-los e focalizá-los em obrigações financeiras, presentes e futuras", escreveu.

"Tivemos uma cúpula verdadeiramente grande, que foi imprecisamente coberta por grande parte da mídia. A Otan é agora forte e rica". Na semana passada, Trump agitou a Otan ao criticar os membros por não terem conseguido cumprir compromissos de defesa e questionou o valor da aliança.

Received many calls from leaders of NATO countries thanking me for helping to bring them together and to get them focused on financial obligations, both present & future. We had a truly great Summit that was inaccurately covered by much of the media. NATO is now strong & rich! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de julho de 2018