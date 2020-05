Trump diz que está tomando hidroxicloroquina para se proteger do coronavírus

WASHINGTON - O presidente americano, Donald Trump, fez uma revelação surpreendente nesta segunda-feira, 18, ao afirmar que está tomando hidroxicloroquina, um medicamento antimalária que divide os especialistas médicos sobre sua eficácia no combate à infecção pelo novo coronavírus.

Destacando que testou negativo para a covid-19 e que não tem sintomas da doença, Trump disse que está tomando o remédio "há cerca de uma semana e meia". "Eu tomo o comprimido todos os dias", afirmou, acrescentando que também toma zinco preventivamente.

Ensaios clínicos, pesquisas acadêmicas e análises científicas indicam que o perigo da droga é um risco significativamente alto de morte para certos pacientes, principalmente aqueles com problemas cardíacos. Trump descartou essas preocupações, dizendo que ouviu falar dos benefícios da droga por parte de médicos e outras pessoas com quem conversou.

Consultado sobre o porquê, ele disse, "porque eu acho que é bom. Ouvi um monte de boas histórias".E se não for bom, eu direi a você. Não vou me prejudicar com isso”, disse. "Já existe há 40 anos - para malária, lúpus e outras coisas. Eu tomo, trabalhadores da linha de frente tomam, muitos médicos tomam."/ AFP e W. Post