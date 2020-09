Trump sugere a seus eleitores que votem duas vezes, por correio e pessoalmente

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu aos eleitores que votassem duas vezes, uma pelo correio e outra pessoalmente, para testar as proteções destinadas a evitar o voto duplo. A afirmação foi feita na noite de quarta-feira, 2, durante uma viagem a Carolina do Norte.

Trump, que afirmou que as eleições de 2020 serão "repletas de fraudes contra ele", foi questionado por um repórter da televisão local se ele confiava no sistema de votação por correio.

"Deixe que eles enviem e votem, e se o sistema deles for tão bom quanto dizem, então obviamente eles não poderão votar. Se não estiver tabulado, eles poderão votar ", disse Trump.

Votar intencionalmente duas vezes é ilegal. Em muitos estados, incluindo a Carolina do Norte, é um crime.

O presidente também cumprimentou os apoiadores na pista ao pousar em Wilmington, na Carolina do Norte, e fez comentários quase idênticos, encorajando-os a enviar sua cédula "e então entrar e votar".

"Portanto, envie-o com antecedência e vá votar", disse Trump. "Você não pode permitir que eles retirem seu voto; essas pessoas estão fazendo política suja. Então, se você tiver uma cédula, você envia, mas eu verificaria, e iria votar".

Trump insistiu, sem evidências, que a votação pelo correio, expandida em muitos estados para acomodar os temores em torno da pandemia do coronavírus, resultará em corrupção, erros de contagem e atrasos, tornando impossível saber quem ganhou as eleições de novembro.

O procurador-geral William Barr foi perguntado em uma entrevista à CNN sobre os comentários de Trump na Carolina do Norte, particularmente a sugestão de que os eleitores participem de atividades ilegais.

Barr evitou a questão, dizendo que não conhecia as leis eleitorais em todos os estados. Ele então repetiu a retórica de Trump, alegando que o voto por correspondência generalizado "é muito aberto a fraudes e coerção, é imprudente e perigoso e as pessoas estão brincando com fogo".

Os dados em estados que já têm votação universal por correspondência não sustentam as afirmações de Trump ou Barr. Uma análise do Washington Post de três estados que usaram largamente a votação pelo correio descobriu que os funcionários identificaram apenas 372 casos possíveis de voto duplo ou voto em nome de pessoas falecidas em cerca de 14,65 milhões de votos expressos pelo correio nas eleições gerais de 2016 e 2018, ou 0,0025%.

O número minúsculo de cédulas potencialmente fraudulentas em estados com votação por correspondência universal diminui as alegações de Trump sobre os riscos eleitorais.

O candidato presidencial democrata Joe Biden, que foi amplamente questionado sobre questões de votação na quarta-feira durante uma entrevista na televisão local de Atlanta, acusou Trump de "tentar deslegitimar" os resultados da eleição e pediu que as pessoas "votassem o mais cedo que puderem".

"A maneira de superar isso é votar. Vote, vote, vote. E não há um fragmento de evidência, nenhum fragmento de prova de que a votação por correspondência é fraudulenta ", disse Biden. "Nem um fragmento."/ The Washington Post