Trump sugere tirar licença de TV por ‘notícias falsas’

WASHINGTON - Em um novo round da disputa entre Donald Trump e a imprensa, o presidente dos EUA fez nesta quarta-feira, 11, uma ameaça velada ao sugerir, pela primeira vez, a suspensão das licenças de redes de TV. O ataque à mídia ocorreu após a NBC News ter divulgado reportagem dos bastidores de conversas com o secretário de Estado, Rex Tillerson, e sobre um plano de aumento do arsenal nuclear americano.

Trump disse que é “nojento” que a mídia seja capaz de dizer o que quer. “A imprensa deveria falar mais honestamente”, declarou Trump, durante reunião com o premiê canadense, Justin Trudeau, no Salão Oval.

O presidente reagia à reportagem da NBC, segundo a qual ele teria dito, em reunião com assessores, em julho, que desejava aumentar o arsenal nuclear americano. Na ocasião, foi apresentado um gráfico mostrando que o estoque de armas vem diminuindo desde os anos 60.

A NBC usou como fontes três autoridades presentes ao encontro. No Twitter, Trump disse que era uma notícia falsa. “Com todas as notícias falsas da NBC News e de outras redes. Em que momento é apropriado questionar as suas licenças?”, questionou o presidente. “Eu nunca discuti o aumento. Eu quero em estado perfeito”.

Fake @NBCNews made up a story that I wanted a "tenfold" increase in our U.S. nuclear arsenal. Pure fiction, made up to demean. NBC = CNN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de outubro de 2017

With all of the Fake News coming out of NBC and the Networks, at what point is it appropriate to challenge their License? Bad for country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de outubro de 2017