Trump sugere que famílias de soldados mortos em conflitos são culpadas por sua infecção

WASHINGTON - Mesmo enquanto luta para conseguir o apoio de sua base, o presidente Trump na quinta-feira, 8, mais uma vez sugeriu que os veteranos e suas famílias espalharam o coronavírus na Casa Branca, insinuando que um encontro com os entes queridos dos militares mortos poderia ter sido a fonte de sua própria infecção.

Em uma entrevista à Fox Business, Trump descreveu um evento na Casa Branca em 27 de setembro com um grupo de famílias da Estrela Dourada - aqueles cujos parentes morreram em conflitos militares - e disse que "imaginou que haveria uma chance" de que ele teria sido infectado lá, porque os familiares "às vezes chegam perto do meu rosto".

"Eles querem me abraçar e me beijar", ​​acrescentou. "E eles fazem. E, francamente, não estou dizendo a eles para voltarem. Eu não estou fazendo isso. Mas eu disse que é obviamente perigoso."

Na semana passada, Trump sugeriu que os fuzileiros navais e outros militares, bem como policiais, podem ter infectado uma de assessoras mais próximas, Hope Hicks. Na verdade, quando o presidente fez esses comentários, em entrevista à Fox News na noite de quinta-feira, ele já havia testado positivo no teste rápido e aguardava o resultado de um teste mais preciso.

Base eleitoral importante

Os comentários vieram semanas depois de uma reportagem no The Atlantic de que Trump - cujo relacionamento com líderes militares e veteranos proeminentes tem sido uma mistura política complexa de admiração e desdém - desacreditou as tropas americanas que morreram em guerras como "perdedores e otários."

Trump contou com veteranos, bem como com membros do serviço ativo, como uma fatia importante de sua base política; em 2016, cerca de 60 por cento votaram nele, de acordo com as pesquisas, e municípios de estados indecisos com números altos de veteranos o ajudaram a vencer. Mas esse apoio parece ter diminuído.

Além disso, um grande grupo de ex-funcionários Republicanos de segurança nacional, incluindo vários generais aposentados, deram seu apoio ao oponente democrata do presidente, Joe Biden, assim como um grande número de ex-funcionários de gabinete de ambos os governos Bush; Cindy McCain, viúva do senador John McCain, republicano do Arizona; e muitos outros veteranos proeminentes.

A queda do apoio militar, que reflete o de outros eleitores antes leais ao presidente, deriva de uma variedade de fatores, incluindo o crescente desencanto com suas tentativas de inserir as forças armadas em suas batalhas políticas internas.

Grupos associados a veteranos e eleitores republicanos desiludidos levantaram milhões de dólares para atacar Trump desde a publicação da reportagem do The Atlantic no início do mês passado, que citou pessoas anônimas que disseram que o presidente havia rejeitado em parte uma visita a um cemitério militar da Primeira Guerra Mundial no norte da França porque estava "cheio de perdedores".

O grupo VoteVets sozinho arrecadou US$ 3,3 milhões no último trimestre, US$ 1,5 milhão em setembro, depois de lançar um anúncio online crítico de Trump que mostrava os pais de soldados mortos no Iraque e no Afeganistão.

Os comentários do presidente na quinta-feira foram repreendidos por veteranos liberais e seus grupos políticos, bem como por democratas eleitos, incluindo o geralmente circunspecto senador Jack Reed, democrata de Rhode Island, membro graduado do Comitê de Serviços Armados do Senado. "Quer ele pretendesse ou não, o presidente culpou um evento com famílias que perderam seus entes queridos na batalha por lhe dar covid", disse ele em um comunicado.

Reed acrescentou: "Em vez de lançar calúnias sobre as famílias dos caídos por infectá-lo, o Presidente Trump deve ser transparente sobre suas próprias ações, com quem se encontrou e quando, e divulgar informações médicas detalhadas, incluindo um cronograma e fazer algum rastreamento para ajudar a impedir a propagação. Em vez disso, o presidente Trump está continuando seu padrão de comportamento irresponsável."

Alyssa Farah, porta-voz da Casa Branca, disse que Trump não havia implicado as famílias. "O que ele quis dizer foi apenas que no período de tempo em que ele foi potencialmente exposto", disse ela, "havia uma série de locais diferentes em que ele esteve e indivíduos com os quais interagiu e de onde isso poderia ter vindo".

Muitos líderes seniores do Pentágono compareceram ao evento para famílias de militares no final do mês passado, e vários convidados lá testaram positivo para o coronavírus, incluindo o almirante Charles Ray, o vice-comandante da Guarda Costeira. A primeira-dama, Melania Trump, estava lá e também deu positivo. Gen. Mark A. Milley, o presidente do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, e vários outros líderes seniores uniformizados do Pentágono estão em quarentena após interagir com o almirante Ray.

Uma reunião na Casa Branca em 26 de setembro, feita um dia antes do evento militar, realizada para homenagear a nomeação de Trump da juíza Amy Coney Barrett para a Suprema Corte teve a participação de muitos assessores do presidente e vários senadores republicanos que tiveram resultados positivos, e a Casa Branca pouco fez para rastrear os contatos dos participantes.

Em um e-mail na quinta-feira, Timothy Davis, o presidente da Greatest Generations Foundation, uma organização de veteranos envolvida na organização do evento Gold Star em 27 de setembro, disse que todos os participantes tinham testado negativo anteriormente e que todos estavam "indo bem e não exibiram sintomas da covid-19." Davis disse que o grupo foi informado no final de 1º de outubro que o teste de Trump foi positivo e que as famílias presentes foram notificadas na manhã seguinte.

Os testes, especialmente os testes rápidos usados pela Casa Branca para examinar membros da equipe e visitantes, nem sempre são precisos. Durante meses, os especialistas enfatizaram a necessidade de combinar o teste com outras estratégias de contenção de doenças, como uso de máscara e distanciamento social.