Trump suspende financiamento dos Estados Unidos à OMS

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira, 14, a suspensão do financiamento americano à Organização Mundial da Saúde (OMS). Segundo o presidente, o financiamento ficará suspenso enquanto seu governo analisa a resposta da entidade à pandemia.

"Hoje, determino a suspensão do financiamento da Organização Mundial da Saúde enquanto se realiza um estudo para examinar o papel da OMS na má gestão e no encobrimento da pandemia do coronavírus", declarou Trump durante sua entrevista coletiva diária.

Há uma semana, o republicano havia ameaçado cortar os recursos depois de sugerir que a administração da organização tinha um viés favorável à China durante a pandemia de coronavírus.

Trump atacou a organização por se opor às restrições de viagens à China no início da crise e a acusou de ser excessivamente cautelosa com os chineses no início do surto, mesmo que o próprio americano tenha elogiado a resposta do governo chinês até algumas semanas atrás. / Com AFP