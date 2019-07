Trump tem pico de aprovação no mandato

WASHINGTON - O índice de aprovação do presidente Donald Trump, ajudado pela economia forte, chegou ao patamar mais alto de sua presidência. Ainda assim, uma ligeira maioria de americanos continua a desaprovar seu desempenho no cargo, segundo pesquisa do Washington Post / ABC News. O índice de aprovação de Trump entre os americanos em idade de votar é de 44%, frente aos 39% que ele tinha em abril, e 53% o desaprovam.

A pesquisa destaca que Trump tem caminho para uma reeleição, ainda que com margem estreita. Seu índice de aprovação em muitos temas é negativo e mais de seis em cada dez americanos afirmam que ele não tem agido como presidente desde que assumiu o posto. Entre os eleitores registrados, 47% aprovam o presidente e 50%, não. Em abril, os índices eram de 42% de eleitores abonando o presidente e 54% contra.

A pesquisa ressalta diferenças importantes na avaliação de homens e mulheres. Na nova pesquisa, os homens apoiam claramente Trump frente a quatro dos seus cinco rivais democratas potenciais, ao passo que as mulheres dão vantagem a todos os cinco democratas por uma grande margem. Essas diferenças de gênero são compatíveis com o resultado das eleições de meio de mandato em 2018, quando os democratas conquistaram a Câmara com forte apoio do eleitorado feminino.

Em uma simulação da votação, somente Joe Biden entre os democratas tem uma nítida vantagem sobre o presidente, com 53% dos votos e Trump, 43%. O presidente e os republicanos estão tentando associar o rótulo de “socialista” a todos os democratas.

A vantagem de Biden sobre Trump se deve em parte ao forte apoio que ele tem dos eleitores independentes e os moderados. Ele desfruta de uma vantagem de sete pontos entre os independentes, ao passo que outros candidatos democratas empatam ou ficam atrás de Trump. No campo dos moderados, Biden tem uma vantagem de 28 pontos sobre o presidente, bem mais do que qualquer outro possível candidato democrata.

A economia é o único tema na pesquisa onde Trump desfruta de números positivos, com 51% aprovando sua gestão, ao passo que 42% desaprovam sua administração. / W. POST