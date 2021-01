Trump termina a Presidência com 34% de aprovação, índice mais baixo de um mandato impopular

WASHINGTON - O índice de aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caiu para 34% em uma pesquisa Gallup divulgada nessa segunda-feira, 18, o ponto mais baixo de uma Presidência que teve uma aprovação média mais baixa do que a de todos os seus antecessores desde o início da pesquisa do instituto, nos anos 1940.

Os novos números do Gallup, baseados em uma pesquisa que começou pouco antes do ataque ao Capitólio por apoiadores de Trump em 6 de janeiro, mostram que o índice de aprovação do presidente caiu 12 pontos percentuais desde a eleição de 3 de novembro.

A queda reflete outras pesquisas que mostram uma perda significativa de apoio nas duas últimas semanas de sua Presidência, que incluiu não apenas a invasão que ele incitou, mas também o inédito segundo processo de impeachment. A média de pesquisas do RealClearPolitics mostra Trump com um índice de aprovação de 39,8%, uma queda de 4 pontos percentuais desde o ataque ao Capitólio.

Os números da Gallup fornecem uma perspectiva histórica por permitirem comparar Trump com seus últimos 12 antecessores, indo até Harry Truman. O índice de aprovação final de Trump, de 34%, é o mesmo registrado pelos presidentes George W. Bush e Jimmy Carter nas últimas pesquisas da Gallup. Truman registrou a menor aprovação final até hoje, com 32%.

O presidente Barack Obama deixou o cargo com um índice de aprovação de 59%. A média de aprovação de Trump durante o seu mandato é de 41,1%, a mais já baixa medida pela Gallup, 4 pontos percentuais abaixo de Truman.

Os números de aprovação de Trump também são caracterizados por visões altamente polarizadas de sua Presidência. A pesquisa Gallup divulgada na segunda-feira mostra que ele obtém avaliações positivas de 4% dos democratas, de 30% dos independentes e de 82% dos republicanos — uma diferença de 78 pontos percentuais. Ao longo de sua Presidência, a diferença média foi de 81 pontos percentuais, maior do que a de qualquer presidente da história.

Trump nunca desfrutou da “lua de mel” que outros presidentes tiveram após tomarem posse, e seu índice de aprovação permaneceu em uma faixa estreita de 15 pontos durante toda a Presidência. Seu ponto alto na pesquisa Gallup veio no início do ano passado, após sua absolvição pelo Senado em seu primeiro julgamento de impeachment, e durante os primeiros dias da pandemia de coronavírus.

Mas ele perdeu apoio em meados do ano passado, após os protestos em todo o país desencadeados pela morte de George Floyd pela polícia em Minneapolis.

A pesquisa Gallup é baseada em entrevistas por telefone com 1.023 adultos conduzidas de 4 a 15 de janeiro de 2021, com uma margem de erro de 4 pontos percentuais./ THE WASHINGTON POST