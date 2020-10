Trump teve contato com dezenas de pessoas dias antes de testar positivo para covid-19

WASHINGTON - Na segunda-feira 28, o presidente Donald Trump fez um discurso à nação sobre a estratégia de teste de coronavírus do governo e anunciou um plano para distribuir 150 milhões de testes rápidos aos Estados. No início da manhã desta sexta-feira, 2, ele próprio testou positivo para o coronavírus.

Entre segunda e sexta-feira, Trump interagiu com vários membros da sua equipe, doadores de sua campanha eleitoral e apoiadores. Até a mulher que ele indicou para a Suprema Corte, a juíza Amy Coney Barrett, esteve na Casa Branca esta semana - ela testou negativo para o coronavírus.

O presidente realizou sessões de preparação com vários integrantes da sua equipe para seu debate na terça-feira 29 à noite com o ex-vice-presidente do governo Obama, Joe Biden, nos apertados aposentos da Ala Oeste da Casa Branca, onde funcionários que são testados regularmente têm contado com resultados negativos como desculpa para abrir mão das máscaras e outras precauções de segurança.

Ele participou de uma arrecadação de fundos a portas fechadas em uma casa particular de um apoiador em Minneapolis, e apareceu diante de milhares de pessoas em um comício em Duluth, Minnesota, onde a maior parte da multidão não usava máscaras. Ele também dividiu o palco com Biden durante o debate presidencial.

Ainda não está claro quando e como Trump contraiu o vírus. O presidente e a primeira-dama disseram que ambos tiveram resultado positivo horas depois que uma de suas assessoras mais próximas, Hope Hicks, também testou positivo.

Hicks recebeu o diagnóstico depois de começar a sentir os sintomas na quarta-feira, enquanto participava do comício do presidente em Minnesota. Trump manteve sua aparição lá por cerca de 45 minutos, aproximadamente metade da duração de um de seus discursos típicos em comícios.

Rastreamento de contato

Na madrugada desta sexta-feira, ainda não estava claro quantos outros assessores que tiveram contato próximo com Trump tiveram resultado positivo, mas a Casa Branca disse que sua unidade médica estava realizando rastreamento de contato.

Os principais conselheiros do presidente se descreveram “como em estado de choque” e disseram que esperavam “vários casos adicionais entre as pessoas na órbita de Trump”. Os funcionários da Casa Branca esperavam impedir que as notícias sobre Hicks se tornassem públicas, sem sucesso.

Trump, por sua vez, foi fatalista ao falar com associados sobre se ele ou outras pessoas ficariam doentes, descrevendo a possibilidade como um “jogo de dados”. Sua semana incluiu uma série de eventos em que ele minimizou o vírus na frente de grandes e pequenas multidões, sempre sem usar máscara.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Na segunda-feira, no Rose Garden, Trump se gabou do progresso que disse que seu governo havia feito no sentido de aumentar a capacidade de teste.

“Eu digo, e direi o tempo todo: estamos dobrando a esquina”, disse Trump. Ele foi acompanhado pelo vice-presidente Mike Pence; Alex M. Azar II, secretário de saúde; Betsy DeVos, a secretária de educação; e o executivo-chefe da Abbott Laboratories, Robert Ford.

Na terça-feira, Trump foi acompanhado por todos os seus filhos adultos e membros seniores da Casa Branca e funcionários de campanha a bordo do Força Aérea Um a caminho de Cleveland para o primeiro debate presidencial.

Nenhum deles usava máscara quando foram vistos embarcando e desembarcando. Bill Stepien, o gerente de campanha do presidente, foi visto a bordo sem máscara e, em seguida, foi visto entrando em uma van da equipe com Hicks.

No palco em Cleveland, Trump zombou de Biden, o candidato democrata à presidência, por seu hábito de usar máscaras em público. “Acho que as máscaras vão bem”, disse Trump, acrescentando: “Eu coloco uma máscara quando acho que preciso. Esta noite, por exemplo, todo mundo fez um teste e manteve um distanciamento social, mas eu uso máscaras quando necessário.”

O presidente então se dirigiu a Biden, dizendo: “Não uso uma máscara como ele. Cada vez que você o vê, ele está com uma máscara. Ele poderia estar falando a 200 metros de distância deles e apareceria com a maior máscara que eu já vi.”

Falta de cuidados

Poucos no círculo do presidente pareciam estar tomando precauções na viagem a Cleveland. Dentro do Força Aérea Um na noite do debate estavam o estrategista de campanha, Stephen Miller, o consultor de políticas da Casa Branca, Mark Meadows, o chefe de gabinete da Casa Branca, Robert C. O’Brien, o conselheiro de segurança nacional que testou positivo para o vírus em julho, e o deputado Jim Jordan, Republicano de Ohio. Todos foram vistos no avião sem máscaras.

No voo para casa após o debate, Jared Kushner, o conselheiro sênior do presidente e seu genro, pode ser visto em uma cabine, falando animadamente com seus colegas sem máscara. Ao pousar na Base Conjunta Andrews no meio de uma forte tempestade, Lara Trump, a nora do presidente, e Kimberly Guilfoyle, uma oficial sênior de campanha e namorada de Donald Trump Jr., o filho mais velho do presidente, se amontoaram para compartilhar um guarda-chuva ao cruzar a pista, conversando e rindo. Guilfoyle testou positivo para o coronavírus no verão.

Para Entender Como funciona a escolha do presidente dos EUA No dia 3 de novembro de 2020, 224 milhões de eleitores americanos irão às urnas e darão seu veredicto sobre a presidência de Donald Trump; veja o que mais está em jogo

Em contraste, a ala leste da Casa Branca, de onde a primeira-dama despacha, adotou uma abordagem diferente para a segurança. Melania Trump, que postou uma foto dela usando uma máscara no Twitter muito antes de Trump adotar a prática de maneira tímida, fez com que a maioria dos membros de sua equipe trabalhasse em casa, com auxiliares entrando no prédio em rodízio. Quando ela viajou com o presidente, ela o fez sem membros de sua própria equipe, para evitar mais exposição ao vírus.

Após o debate, a filha mais velha do presidente, Ivanka Trump, postou uma rara foto dela mesma com a sogra, junto com Tiffany Trump e Lara Trump, amontoadas nos bastidores, usando máscaras. Mas nenhum dos membros da família usava máscara na sala de debates.

Na noite de quarta-feira, um pequeno círculo de conselheiros conversou sobre os sintomas de Hicks enquanto voavam para casa a bordo do Força Aérea Um. Hicks foi isolada em uma sala separada. Ela saiu pela parte de trás do avião, e não pela dianteira, como o restante da equipe.

Na quinta-feira, estava claro que algo incomum estava acontecendo na Casa Branca, disseram assessores. Vários membros da equipe que evitam as máscaras de repente começaram a usá-las.

Na noite de quinta-feira, antes que seu próprio diagnóstico se tornasse público, Trump parecia áspero em uma ligação com eleitores de Iowa e em uma entrevista posterior com Sean Hannity, na Fox News. Alguns assessores atribuíram isso a uma semana agitada de campanha