Trump tuíta e compartilha fotomontagem de seu rosto com corpo de Rocky Balboa

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tuitou nesta quarta-feira, 27, uma fotomontagem em que aparece seu rosto no corpo do boxeador de ficção Rocky Balboa, interpretado pelo ator Sylvester Stallone, em uma aparente referência ao "torso magnífico" do qual se orgulha, na tentativa de afastar os rumores sobre sua saúde.

Com um cinturão dourado de campeão, luvas vermelhas de boxe e diante das cordas de um ringue, fica clara a homenagem ao cartaz de Rocky III. Trump postou a montagem em sua conta pessoal e a compartilhou com seu perfil oficial de presidente dos EUA.

Trump publicou esse tuíte sem qualquer comentário ou explicação, após as especulações sobre seu estado de saúde depois de ter se submetido exames imprevistos em um hospital militar perto de Washington em meados de novembro.

Na noite de terça-feira na Flórida, o presidente de 73 anos criticou diante de apoiadores os rumores de que ele teria sofrido um ataque cardíaco. Segundo ele, isso se deve ao fato de não estar usando gravata em sua visita ao hospital.

"E é verdade, eu não estava usando gravata. Por que eu deveria usar uma gravata se a primeira coisa que vão me dizer é "tire a gravata, senhor, mostre o torso magnífico. Nunca vimos um torso assim", disse, provocando risos na plateia.

A montagem foi muito comentada e compartilhada pelos internautas nesta quarta-feira, na véspera do feriado do Dia de Ação de Graças, que Trump passará com sua família em sua luxuosa residência de Mar-a-Lago, na Flórida. / AFP