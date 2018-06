Trump tuíta vídeo de coro de igreja cantando em sua homenagem

Os Estados Unidos celebram o Dia da Independência nesta terça-feira e, para marcar a ocasião, o presidente Donald Trump tuitou o vídeo de um admirador que mostra o coro de uma igreja cantando uma canção baseada em seu slogan de campanha.

"Fazer a América ser grande de novo/Erguer a tocha da liberdade por toda a terra/ Caminhar para o futuro de mãos dadas/E fazer a América ser grande de novo", canta o coro da Primeira Igreja Batista de Dallas, Texas.

O clipe de 2:15 minutos foi feito no sábado por ocasião do "Celebrate Freedom Rally" no Kennedy Center, na capital do país.

"Sua música homenageia nossos heróis mais eloquentemente que as palavras fariam", declarou Trump na ocasião.

A igreja é liderada pelo partidário de Trump, Robert Jeffress, que estava presente no evento. / AFP