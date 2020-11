Trump usa o governo para lutar contra o resultado das eleições

Peter Baker, Lara Jakes, The New York Times

WASHINGTON - O presidente Donald Trump, diante da perspectiva de deixar a Casa Branca derrotado daqui a 70 dias, se aproveita do poder do governo federal para resistir aos resultados da eleição que perdeu, algo que nenhum presidente em exercício fez na história americana.

No último sinal de desafio, o secretário sênior de gabinete do presidente alimentou preocupações na terça-feira 10, de que Trump resistiria em passar o poder ao presidente eleito Joe Biden após contestações legais à votação. “Haverá uma transição suave para um segundo governo Trump”, disse o secretário de Estado Mike Pompeo.

O secretário de Justiça de Trump autorizou, ao mesmo tempo, investigações sobre suposta fraude eleitoral, a administradora de serviços gerais se recusou a dar à equipe de Biden acesso a escritórios de transição e recursos garantidos por lei e a Casa Branca está preparando um orçamento para o próximo ano se o Trump estiver por perto para apresentá-lo.

O presidente também deu início a uma sacudida em sua administração, demitindo o secretário de Defesa Mark T. Esper, bem como os chefes de três outras agências, ao mesmo tempo em que instalava pessoas leais em posições-chave na Agência de Segurança Nacional e no Pentágono. Os aliados esperam mais por vir, incluindo as possíveis demissões dos diretores do FBI e da CIA.

Mas o resto do mundo cada vez mais reconhece a vitória de Biden e se prepara para trabalhar com ele, apesar da recusa de Trump em reconhecer os resultados. Falando com jornalistas, Biden chamou as ações do presidente desde o dia da eleição de "uma vergonha" que não o ajudará a longo prazo. "Como posso dizer isso com cuidado?" Disse Biden. “Não vai ajudar o legado do presidente.”

O impasse deixou os Estados Unidos na posição de países que constumam criticar por conta de fracos processos democráticos. Em vez de parabenizar Biden e convidá-lo para a Casa Branca, como seus antecessores tradicionalmente fizeram depois de uma eleição, Trump tem comandado seu governo e pressionado seus aliados republicanos a agir como se o resultado ainda fosse incerto, ou na vaga esperança de realmente reverter os resultados ou, pelo menos, criar uma narrativa para explicar sua perda.

Os esforços do presidente para desacreditar com falsas alegações tanto os resultados das eleições quanto a próxima administração de Biden são, em muitos aspectos, o resultado de quatro anos de nomeações maleáveis para o governo enquanto minam a credibilidade de outras instituições na vida americana, incluindo agências de inteligência, autoridades de segurança, imprensa, empresas de tecnologia, o governo federal de forma mais ampla e agora funcionários eleitorais em Estados em quatro fusos horários.

Ao longo da presidência, Trump tentou condicionar grande parte do público americano a não acreditar em ninguém além dele, e teve um claro sucesso.

Partido Republicano repete narrativa de Trump

Embora as evidências mostrem que não houve conspiração generalizada, argumento de Trump para roubar a eleição em vários Estados, pelo menos uma pesquisa mostrou que muitos apoiadores aceitam as afirmações. 70% dos republicanos entrevistados pelo Politico e pela Morning Consult disseram não acreditar que a eleição foi livre e justa.

“O que vimos do presidente na semana passada se assemelha mais às táticas do tipo de líderes autoritários que acompanhamos. Michael J. Abramowitz, presidente da Casa da Liberdade, uma organização sem fins lucrativos que monitora a democracia em todo o mundo. “Eu nunca teria imaginado ver algo assim nos Estados Unidos.”

Abramowitz duvidava que houvesse muito perigo de Trump anular a eleição. “Mas, ao convencer uma grande parte da população de que houve fraude generalizada, ele está semeando um mito que pode durar anos e contribuir para a erosão da confiança pública em nosso sistema eleitoral”, disse ele.

Biden procedeu sem esperar pela concessão de Trump e falou na terça-feira com os líderes da Grã-Bretanha, França, Alemanha e Irlanda. A maioria dos principais líderes mundiais o parabenizou por sua vitória, incluindo aliados próximos de Trump, como o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu, de Israel. O presidente Recep Tayyip Erdogan da Turquia, outro favorito de Trump, juntou-se ao coro na terça-feira.

Os principais resistentes continuaram sendo os presidentes Vladimir Putin da Rússia e Xi Jinping da China.

Biden disse que não estava muito preocupado com a recusa do governo Trump em fornecer dinheiro para a transição, escritórios e acesso às agências, insistindo que ele poderia formar um governo em sua posse em 20 de janeiro. “Estaremos avançando de maneira consistente, montando nosso governo, a Casa Branca”, disse ele. "Nada vai nos impedir."

Biden concordou que seria útil ter acesso a informações sigilosas, como o briefing diário presidencial, algo que um governo que está deixando o cargo geralmente fornece ao presidente que está entrando. Mas ele acrescentou: “O fato de eles não estarem dispostos a reconhecer que vencemos neste momento não tem muita importância para o nosso planejamento.”

Irritado com jornalistas no Departamento de Estado, Pompeo insistiu que os esforços americanos para prevenir a intimidação dos eleitores e garantir eleições livres e justas em todo o mundo não foram diminuídos pela recusa de Trump em conceder.

“Devemos contar todos os votos legais”, disse Pompeo, adotando a linguagem do presidente. “Devemos ter certeza de que qualquer voto que não seja legal não seja contado. Isso dilui seu voto se for feito de maneira inadequada.”

Ele retrucou quando questionado se as táticas de atraso de Trump minaram os esforços do Departamento de Estado para pressionar os líderes políticos no exterior a aceitar a perda de resultados. “Isso é ridículo e você sabe que é ridículo, e você perguntou porque é ridículo”, disse ele.

Pompeo costuma ser sarcástico, especialmente quando fala com repórteres, mas o Departamento de Estado não fez nenhum esforço para esclarecer se ele estava brincando. Perguntado mais tarde na Fox News se ele estava falando sério, ele não disse. “Teremos uma transição tranquila”, disse ele. “E veremos o que o povo finalmente decidiu, quando todos os votos tiverem sido contados.”

Seus comentários provocaram reação de diplomatas de carreira, incluindo críticas a seu tom superficial e preocupações diretas de que o governo Trump tentaria roubar a eleição. Mas Trump o parabenizou mais tarde no Twitter: “É por isso que Mike foi o número um em sua classe em West Point!”

A demora em reconhecer os resultados deixou as embaixadas americanas no limbo. Pelo menos alguns funcionários da embaixada foram orientados a evitar quaisquer esforços para ajudar Biden com líderes estrangeiros que queiram parabenizá-lo, como normalmente fariam durante uma transição. Diplomatas disseram que não podiam nem mesmo começar a enumerar os sucessos do governo Trump por medo de descrevê-lo no passado.

Alguns embaixadores procuraram ultrapassar a linha da neutralidade, mesmo quando propositalmente não reconheceram Biden como o vencedor. “Foi uma corrida difícil que nos mostrou o espírito americano de coragem e resiliência”, disse Robert “Woody” Johnson, o embaixador na Grã-Bretanha, no Twitter. “Nada na história dos EUA que tenha valido a pena alcançar foi fácil.”

Outros enviados ecoaram as alegações do presidente de fraude eleitoral. “Por favor, não desqualifique a mim e aos meus colegas eleitores para ganhar a todo custo”, disse Carla Sands, embaixadora na Dinamarca, em sua página pessoal no Twitter. Como evidência, ela postou uma captura de tela de um site do Departamento de Estado que não conseguiu rastrear sua cédula de ausência.

“O secretário Pompeo não deve jogar junto com ataques sem fundamento e perigosos à legitimidade da eleição da semana passada”, disse o deputado Eliot L. Engel, democrata de Nova York e presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara. “O Departamento de Estado agora deve começar a se preparar para a transição do presidente eleito Biden.”

Ao continuar o expurgo do Pentágono na terça-feira, Trump substituiu mais três autoridades políticas por legalistas. Alguns funcionários do Departamento de Defesa temiam que as substituições pudessem ser mais receptivas aos adversários americanos do que seus antecessores.

James Anderson, o subsecretário de defesa interino que estava em desacordo com a Casa Branca, deixou o cargo e foi efetivamente substituído por Anthony Tata, que se tornou "o oficial sênior que desempenha as funções de subsecretário de defesa de política", como o anúncio colocou.

Tata, um general aposentado de uma estrela do Exército que chamou o Islã de "a religião violenta mais opressora" e se referiu ao ex-presidente Barack Obama como um "líder terrorista", deixou de cogitar a competição para o cargo mais importante de política do Pentágono em agosto em meio à oposição de senadores republicanos e democratas.

O presidente também nomeou Kashyap Patel, ex-assessor do deputado Devin Nunes, republicano da Califórnia, que desempenhou um papel fundamental em ajudar os republicanos a tentar minar a investigação na Rússia como chefe de gabinete do novo secretário de defesa interino; Christopher Miller, acrescentando preocupação no Pentágono, mudou-se para preencher a liderança do departamento com pessoas leais.

Os aliados de Trump disseram que o presidente tinha justificativa para lutar contra os resultados da eleição, mesmo que não tivesse sucesso, citando o que eles consideram decisões ilegítimas do tribunal expandindo a votação por correspondência.“À luz da legislação inconstitucional de fato da Suprema Corte da Pensilvânia promulgada por meio de suas decisões, junto com as próximas disputas para o Senado e governador dos EUA em 2022, o litígio da campanha de Trump é essencial para que os republicanos tenham um campo de jogo justo a longo prazo, não importa o curto resultado do prazo ”, disse Sam Nunberg, consultor da campanha de 2016 de Trump, por e-mail.

Trump é o primeiro presidente a tentar reverter resultado eleitoral

Apenas nove presidentes em exercício antes de Trump perderam as candidaturas para outro mandato em uma eleição geral (alguns outros não foram renomeados por seu partido), e alguns como John Adams e John Quincy Adams ficaram amargurados o suficiente para não participar da cerimônia de posse de seus sucessores.

Mas nenhum resistiu a deixar o cargo ou fez alegações de conspiração generalizada para reverter o resultado.

“Não vimos nenhum presidente perder a reeleição, recusar-se a admitir a derrota e tomar medidas que ameacem o abuso do poder presidencial para se manter no cargo”, disse Michael Beschloss, um importante historiador presidencial. “Aqui, Donald Trump está mais uma vez em uma categoria histórica própria - e, desta vez, é ameaçadoç para a democracia.”

Richard Norton Smith, que escreveu uma biografia de Herbert Hoover e está escrevendo uma sobre Gerald R. Ford, dois dos nove, relembrou a raiva de Hoover contra o homem que o venceu, Franklin D. Roosevelt, e sua viagem de carro que fizeram juntos até a inauguração em Março de 1933.

“Mas a questão é Hoover, por mais amargurado que estivesse com a relutância de Roosevelt em cooperar, conforme definiu o termo, compartilhava o mesmo carro, assim como havia dado as boas-vindas à família para o chá ritualístico pré-inaugural na noite anterior”, afirmou. "Eles podem se desprezar, mas o rancor pessoal foi superado pelo compromisso com o processo democrático."

O paralelo frequentemente citado é quando o vice-presidente Al Gore pressionou por recontagens na Flórida em 2000 para superar uma pequena vantagem de seu oponente republicano, o governador George W. Bush, do Texas. Mas Gore não era o titular, e o presidente Bill Clinton não ordenou que o governo interviesse, embora tenha retido recursos de transição de Bush até que a luta fosse resolvida.

“Fomos muito cuidadosos em não usar nenhum recurso governamental, fundos, funcionários ou mesmo um clipe de papel”, disse Donna Brazile, que foi a gerente de campanha de Gore.

Na Flórida, Gore teve uma chance plausível de mudar o resultado da eleição, visto que ele caiu por apenas 327 votos em um único Estado após a recontagem automática. Em contraste, Trump está atrás por dezenas de milhares de votos em vários estados que teriam que mudar, o que nunca aconteceu nessa escala.ç

“A grande diferença”, disse Brazile, “é que isso parece uma grande campanha de relações públicas travada nos tribunais para manchar os eleitores onde Trump perdeu ou teve um desempenho inferior, em comparação a moldar uma narrativa muito mais ampla de que essa eleição foi chamada de fraudada.”