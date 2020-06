Trump usa todo o poder federal para esmagar protestos

Zolan Kanno-Youngs and Katie Benner, The New York Times

WASHINGTON - A promessa do presidente Trump de "dominar" manifestantes que protestam contra a brutalidade policial mobilizou todo o poder federal, de agências de fronteira e da Administração de Repressão às Drogas até o F.B.I. equipes de resgate de reféns, trabalhando ao lado da polícia local, da polícia militar e da Guarda Nacional.

O trabalho em conjunto de uma dúzia de agências federais americanos chegou às ruas de San Diego, Buffalo e Las Vegas.

Mas em nenhum lugar a demonstração de força é tão forte quanto em Washington, onde Trump tenta demonstrar seu poder inundando o centro da cidade com agentes do FBI, do Bureau of Prisons, dos Marshals dos EUA, do Bureau of Alcohol, Tobacco, Armas de fogo e explosivos, investigações de segurança interna, alfândega e proteção de fronteiras e o Departamento de Defesa, transformando a capital do país em uma fortaleza federal fortemente armada. Até oficiais da Administração de Segurança em Transportes foram chamados para fora dos aeroportos para ajudar a proteger propriedades federais na "região da capital nacional".

"D.H.S. e seus parceiros não permitirão que anarquistas, disruptores e oportunistas explorem a agitação civil em andamento para saquear e destruir nossas comunidades ”, disse Chad Wolf, secretário interino do Departamento de Segurança Interna. “Embora o departamento respeite o direito de todos os americanos de protestar pacificamente, a violência e a agitação civil não serão toleradas. Controlaremos a situação e protegeremos o povo americano e a pátria a qualquer custo. ”

Ao todo, 11 agências e componentes federais se uniram aos esforços de Trump para conter os protestos provocados pela morte de George Floyd em Minneapolis e ostensivamente para pôr fim a tumultos e saques - e determinar se anarquistas e outros grupos extremistas haviam se infiltrado nos protestos.

Mas as autoridades locais dizem que a resposta federal foi além do aceitável, quase exagerando. A prefeita do distrito de Columbia chamou de "vergonhoso". Um condado da Virgínia retirou seus oficiais de Washington em vez de se mobilizar ao lado de agentes federais. O governador de Illinois disse que a presença federal realmente reduziu os esforços para restaurar a lei e a ordem, enquanto o Texas disse que não precisava da ajuda das forças armadas dos EUA.

Independentemente disso, o procurador-geral William Barr prometeu implementar "recursos ainda maiores de aplicação da lei" em Washington. "Não me lembro da última vez em que esse número de agências federais foi reunido para tentar lidar com um grande número de manifestantes", disse Chuck Wexler, diretor executivo do Fórum de Pesquisa Executivo da Polícia, uma organização de pesquisa e política policial. Ele disse que a entrada de várias forças federais na cidade pode ser uma receita para o "caos".

A tensão é mais uma evidência de um cisma que se abriu entre os governos federal e local - primeiro sobre a pandemia e agora sobre como responder aos protestos. Nenhum dos lados se coordenou claramente com o outro, e nenhum deles estava disposto a assumir a responsabilidade por alguns dos episódios mais violentos entre manifestantes e policiais.

Enquanto prefeitos e governadores expressam simpatia pelas manifestações, o Departamento de Segurança Interna e o FBI monitoraram os protestos por atividades terroristas domésticas. O departamento disse em um boletim às agências policiais que extremistas e anarquistas da milícia poderiam usar os protestos para causar violência e caos, de acordo com um oficial de posse do documento, que pediu anonimato porque não estava autorizado a falar no memorando.

O Departamento de Justiça disse que enviaria todas as suas forças, incluindo equipes de resgate de reféns e esquadrões de tumultos, e que havia dado aos agentes da Administração de Repressão às Drogas o poder de fazer prisões.

Durante a noite no domingo, depois que os manifestantes desfiguraram o prédio do Departamento do Tesouro e uma parte da Igreja de St. John pegou fogo, oficiais do governo decidiram que era essencial limpar a Praça Lafayette e expandir a quantidade de território perto da Casa Branca que era controlada por oficiais.

"O presidente Trump ordenou que o procurador-geral Barr liderasse os esforços federais de aplicação da lei para ajudar na restauração da ordem no Distrito de Columbia", disse Kerri Kupec, porta-voz do Departamento de Justiça, na segunda-feira.

Para manter o controle de um protesto, a polícia local normalmente emprega filas de policiais para separar multidões e encoraja policiais uniformizados a usar a discrição para diminuir os encontros com multidões tensas, disseram especialistas. Mas, na pressa de Trump de afirmar o domínio sobre as manifestações, a polícia local na noite de segunda-feira foi acompanhada por autoridades federais que usavam equipamentos balísticos e carregavam escudos de choque. Helicópteros militares voaram acima da multidão.

A pedido do Departamento de Justiça, as Alfândegas e Proteção de Fronteiras enviaram agentes de fronteira e oficiais táticos para cidades em todo o país para ajudar a polícia local com os protestos. O ramo de operações aéreas e marítimas da agência de fronteira, que usa aviões e drones, foi orientado a fornecer vigilância dos protestos, incluindo manifestações em Detroit.

Mark Morgan, comissário interino da Alfândega e Proteção de Fronteiras, disse em um tweet na terça-feira que os especialistas em aeronaves foram usados em Buffalo para rastrear pessoas que atingem policiais com um veículo.

Cerca de 600 oficiais de segurança interna foram enviados para a área de Washington, incluindo agentes da Imigração e Alfândega que descobriram a missão a partir de um alerta pouco antes do meio-dia, pedindo que se preparassem para ajudar a polícia local.

A agência responsável por prender e deportar imigrantes sem documentos enviou “equipes especializadas” para as principais cidades para ajudar a contratar agentes de segurança no Serviço de Proteção Federal, outra agência de segurança nacional, a fornecer segurança em prédios federais.

O Serviço Secreto também foi direcionado para reforçar as mudanças de proteção de policiais uniformizados na Casa Branca.

Mas os problemas de comunicação pareciam ocorrer rapidamente. A prefeita de Washington, Muriel Bowser, descobriu que que a Guarda Nacional estava indo para Washington e resistiu.

Horas depois que os manifestantes na Praça Lafayette foram pulverizados com spray de pimenta e atingidos por autoridades federais armadas com escudos, o Conselho do Condado de Arlington, no subúrbio Virgínia, ordenou que sua força policial - que estava ajudando a patrulhar os protestos em Washington - retornasse.

Quando várias agências federais são enviadas às pressas para ajudar a aplicação da lei local, "você pode ter o caos", disse Wexler. Cada agência possui diferentes políticas de uso da força e diferentes treinamentos de redução de escalada de violência.

Eugene O'Donnell, professor da Faculdade de Justiça Criminal John Jay, concordou. "É como enviar os bombeiros para uma chamada policial", disse ele. “Muitos deles são investigadores. Eles não são policiais urbanos. "

"A polícia da comunidade gosta de sair com uma abordagem suave", disse Wexler. “Eles usam uniforme regular. Eles não vestem o equipamento pesado, o equipamento anti-motim. Eles mantêm isso em reserva - continuou ele. "O que eles reconheceram é que, se você trouxer pessoas com equipamento anti-motim, basicamente está enviando esta mensagem."

Essa mensagem, ele disse, é: "Esperamos problemas ou não confiamos em você".

Essa não foi a abordagem dos policiais federais que cercaram dezenas de manifestantes na noite de segunda-feira em uma rua residencial e atiraram produtos químicos contra eles, um momento que foi fotografado e compartilhado pelos moradores. Um estranho que ouviu seus pedidos de ajuda os deixou abrigados em sua casa até o toque de recolher da cidade ser suspenso, enquanto a polícia esperava do lado de fora para prendê-los.

Para Trump e Barr, a noite foi um sucesso. Barr chamou a noite de segunda-feira de "uma noite mais tranquila no distrito de Columbia".

A representante Bennie Thompson, democrata do Mississippi e presidente do Comitê de Segurança Interna da Câmara, enviou uma carta ao diretor do Serviço Secreto, James Murray, criticando a agência por usar o que ele descreveu como gás lacrimogêneo.

“Escrevo para você atordoado, perturbado e furioso ao ver as autoridades federais protestarem pacificamente em meio a lágrimas no Lafayette Park, fora da Casa Branca, ontem à noite, a fim de abrir caminho para o presidente se aproximar e guardar uma Bíblia. frente à Igreja Episcopal de São João ”, escreveu Thompson. "É vergonhoso."

Quando perguntados sobre quem decidiu usar balas de borracha e produtos químicos para tirar membros do clero do pátio de St. John e manifestantes pacíficos do parque, todas as agências federais contatadas se recusaram a responder.