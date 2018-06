Trump vai à Flórida para encontro com vítimas de massacre

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que irá à Flórida, nesta sexta-feira, 16, para se reunir com familiares de vítimas e de sobreviventes do massacre registrado em um colégio,que deixou 17 mortos e 14 feridos.

"Sairei em breve para a Flórida hoje (sexta) para me encontrar com algumas das pessoas mais corajosas do planeta, pessoas cujas vidas foram totalmente destroçadas", disse o presidente em uma mensagem publicada no Twitter.

Na quinta-feira, o presidente fez um pronunciamento à nação para se referir ao massacre, antecipando que tinha "planos" de visitar a localidade de Parkland, onde fica a escola de Ensino Médio Marjory Stoneman Douglas, palco da tragédia.

Nesse polêmico pronunciamento, Trump prometeu esforços de seu governo para abordar a "difícil questão" da saúde mental, mas em nenhum momento fez referência à legislação que permite o acesso generalizado às armas de fogo.

Trump costuma passar os fins de semana em um resort de sua propriedade em Palm Beach, a cerca de 70 quilômetros da localidade de Parkland. / AFP