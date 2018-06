Trump vence primárias na Califórnia e confirma triunfo nas prévias americanas

LOS ANGELES - O virtual candidato do Partido Republicano, Donald Trump, venceu na terça-feira a primária na Califórnia, que ratifica seu contundente triunfo nas prévias do partido conservador e assegura sua indicação para a disputa com a democrata Hillary Clinton nas eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos.

O magnata nova-iorquino, o único candidato que permanecia na disputa republicana, venceu de forma contundente na Califórnia e levou os outros quatro Estados em disputa nesta Superterça: New Jersey, Novo México, Dakota do Sul e Montana. A Califórnia é o Estado mais populoso dos EUA e concede ao ganhador um total de 172 delegados.

Antes de se saber os resultados do grande Estado da costa oeste dos EUA, Trump compareceu diante de seus simpatizantes em Nova York, aos quais prometeu que nunca irá "decepcioná-los", e disse que venceu "um sistema manipulado".

Trump já havia alcançado há algumas semanas os 1.237 delegados necessários para garantir a candidatura republicana na Convenção Nacional do partido, que acontece em Cleveland, em Ohio, em julho, após uma campanha polêmica na qual criticou diretamente o establishment do Partido Republicano e os imigrantes hispânicos.

Em seu discurso, Trump atacou diretamente Hillary Clinton, com quem disputará a presidência em novembro. "Os Clintons conseguiram fazer do enriquecimento pessoal uma forma de arte", destacou o empresário, que também anunciou uma entrevista coletiva para a próxima semana, na qual revelará segredos de Hillary e de seu marido, o ex-presidente Bill Clinton. /EFE