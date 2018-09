Trump visitará Argentina e Colômbia em novembro

O presidente dos EUA, Donald Trump, participará em novembro da cúpula do G-20 em Buenos Aires, Argentina, e depois visitará a Colômbia, onde se reunirá com o presidente colombiano, Iván Duque. A informação foi dada nesta sexta-feira, 31, pela Casa Branca.

“A cúpula do G-20 será uma oportunidade para que o presidente destaque suas políticas econômicas a favor do crescimento em um cenário internacional e tenha reuniões bilaterais com outros líderes mundiais-chave”, afirmou em comunicado a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders.

A Cúpula de Líderes do grupo G-20, da qual integram chefes de Estado e de governo dos países com as principais economias do mundo, desenvolvidos e emergentes, ocorrerá em Buenos Aires entre 30 de novembro e 1º de dezembro.

Trump também viajará à Colômbia, onde espera discutir com o governo Duque as oportunidades para “uma maior colaboração em matéria de segurança, medidas de combate ao tráfico de drogas e assuntos regionais”.

O presidente americano planejou viajar para a Colômbia em abril, após a cúpula das Américas realizada em Lima (Peru), mas acabou desistindo. Ele permaneceu em Washington para responder a um suposto ataque químico na Síria. No seu lugar ele mandou o vice-presidente dos EUA, Mike Pence.

Europa

Antes de partir para sua primeira visita à América Latina, segundo a Casa Branca, Trump visitará Paris em 11 de novembro para as celebrações dos 100 anos do fim da 1ª Guerra. Depois, ele seguirá para a Irlanda para “renovar os profundos e históricos laços entre as duas nações”. / EFE, AFP e AP