Trump volta a atacar jornal New York Times pelo Twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a fazer críticas ao jornal New York Times usando sua conta no Twitter. Ele comentou há pouco o anúncio criado pelo jornal, chamado de "A verdade é difícil" e que será exibido neste domingo durante a premiação do Oscar.

"Pela primeira vez o New York Times vai fazer um anúncio (ruim) para ajudar a salvar sua falha reputação", escreveu Trump. "Tentem reportar de forma precisa e justa!".

O New York Times vai transmitir o comercial apenas poucos dias depois de ter sido barrado, junto com outros veículos de imprensa como a rede de TV CNN, em um pronunciamento da Casa Branca. O vídeo de 30 segundos inclui áudio de vozes tratando sobre certas "verdades" que variam de "a verdade é que nossa nação está mais dividida do que nunca" a "a verdade é que a mídia é desonesta". É a primeira propaganda de TV do Times desde 2010 e seu primeiro anúncio focado em marca em uma década.

O vídeo se encerra com as frases: "A verdade é difícil. A verdade é difícil de encontrar. A verdade é difícil de conhecer. A verdade é mais importante do que nunca". Publicado na página oficial do jornal no Youtube na quinta-feira, o vídeo já foi visualizado mais de 2,5 milhões de vezes. /AP