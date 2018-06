Trump volta a atacar o premiê canadense via Twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, na noite deste domingo, 10. Em uma série de publicações em sua conta pessoal no Twitter, Trump afirmou que "agora o comércio justo deve ser chamado de comércio tolo se não for recíproco".

Fair Trade is now to be called Fool Trade if it is not Reciprocal. According to a Canada release, they make almost 100 Billion Dollars in Trade with U.S. (guess they were bragging and got caught!). Minimum is 17B. Tax Dairy from us at 270%. Then Justin acts hurt when called out! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de junho de 2018

Na cúpula do G-7, o presidente dos EUA já havia chamado Trudeau, o anfitrião do evento, de "desonesto" e "fraco". Trump saiu mais cedo do G-7 e chegou a Cingapura neste domingo para a reunião com o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Apesar da viagem, o líder norte-americano continua focado na conferência de Quebec, no Canadá, que debate a questão do livre mercado.

"De acordo com o Canadá, eles fazem quase US$ 100 bilhões em comércio com os EUA (acho que eles estavam se gabando e foram pegos!)", disse, ressaltando os tributos sobre os derivados do leite norte-americanos.

A reação de Trump veio após o primeiro-ministro do Canadá dizer, no sábado, que o país iria retaliar novas tarifas propostas pelos EUA. Os assessores de Trump, em resposta, acusaram Trudeau de traição.

"Por que eu deveria, como presidente dos Estados Unidos, permitir que os países continuem a fazer enormes superávits comerciais, como fizeram por décadas, enquanto nossos agricultores, trabalhadores e contribuintes têm um preço tão grande e injusto a pagar?", questionou, em outra publicação. "Não é justo para os americanos terem um déficit comercial de US$ 800 bilhões", acrescentou. /AP