Trump volta a contestar lisura de eleição e alimenta hipótese de não aceitar derrota

WASHINGTON - Um dia após a recusa do presidente Donald Trump em se comprometer com uma transferência pacífica de poder, ele voltou a dizer, nesta quinta-feira, 24, que não tem certeza se a eleição de novembro será honesta porque, segundo ele, a votação por correspondência pode ser "um grande golpe".

As declarações do presidente dos Estados Unidos na noite de quarta-feira provocaram a repreensão dos democratas, o distanciamento dos republicanos e tentativas de tranquilização da Casa Branca durante todo o dia, até a nova fala de Trump.

“Queremos ter certeza de que a eleição será honesta e não tenho essa certeza”, disse Trump a repórteres antes de deixar a Casa Branca para um comício na Carolina do Norte.

Trump estava respondendo à pergunta de um repórter sobre se ele consideraria os resultados das eleições de novembro legítimos apenas se ele vencesse.

Em vez de repetir a mensagem de seu secretário de imprensa no início do dia de que aceitaria os resultados de uma eleição "livre e justa", Trump lançou nova reclamação sobre a votação por correspondência, que ele tem afirmado repetidamente, sem provas, que será manchada por fraude generalizada. Ele sugeriu que a eleição não será, de fato, decidida de forma justa.

“Então, temos de ter muito cuidado com as urnas. As cédulas (pelos correios), você sabe, isso é uma grande farsa”, disse Trump, dizendo ter visto notícias de que cédulas foram encontradas em um rio e em uma lata de lixo.

No início do dia, Christopher Wray, diretor do FBI (polícia federal americana), disse ao Congresso não ter encontrado evidências de um "esforço coordenado de fraude eleitoral nacional", minando o esforço de Trump em alimentar temores sobre as cédulas eleitorais fraudadas.

Os comentários do presidente tiveram um tom diferente dos de outros republicanos proeminentes, que passaram o dia procurando esclarecer que estavam comprometidos com a transferência ordeira de poder. Sua recusa na quarta-feira em se comprometer a aceitar os resultados da eleição de novembro - algo que nenhum outro presidente moderno colocou em dúvida - levou os democratas a condená-lo como uma ameaça à democracia americana.

Na quinta-feira, Trump citou um comentário de agosto de sua oponente de 2016, Hillary Clinton, que disse que o ex-vice-presidente Joe Biden, candidato democrata, "não deve ceder a vitória em nenhuma circunstância". Mas Hillary estava se referindo apenas à própria noite da eleição, alertando que uma contagem final e precisa pode não ser conhecida até dias ou semanas depois, em parte por causa de votos potencialmente atrasados ​​que Trump pretende desacreditar./ NYT