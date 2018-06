Trump volta a defender política migratória americana e critica Alemanha

WASHINGTON - O presidente Donald Trump voltou a se manifestar sobre a questão migratória nesta terça-feira, 19, argumentando que a chegada massiva de imigrantes à Alemanha fez com que os crimes aumentassem 10% no país. "O crime na Alemanha aumentou mais de 10% (funcionários não querem reportar esses crimes) desde que imigrantes foram aceitos. Outros países estão ainda piores. Seja esperta, América", postou o presidente pelo Twitter.

Crime in Germany is up 10% plus (officials do not want to report these crimes) since migrants were accepted. Others countries are even worse. Be smart America! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de junho de 2018

A declaração vem em meio a crescentes tensões sobre a crise envolvendo imigrantes ilegais nos Estados Unidos. A política de "tolerância zero" adotada pelo governo Trump tem tirado filhos de seus pais e parentes, e deixado centenas de crianças sozinhas em abrigos improvisados pelo governo. Apesar das críticas tanto de democratas como republicanos, o presidente se mantém firme e não dá sinais de uma possível mudança.

"Devemos sempre prender as pessoas vindo ao nosso país ilegalmente. Das 12 mil crianças, 10 mil foram enviadas por seus pais em uma viagem muito periogsa e apenas 2 mil estão junto com os pais, muitos deles tentando entrar em nosso país de forma ilegal mais de uma vez", tuitou o presidente.

We must always arrest people coming into our Country illegally. Of the 12,000 children, 10,000 are being sent by their parents on a very dangerous trip, and only 2000 are with their parents, many of whom have tried to enter our Country illegally on numerous occasions. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de junho de 2018