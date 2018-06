Pelo Twitter, Trump volta a insultar jornalistas que o criticaram em programa de TV

WASHINGTON - O presidente americano, Donald Trump, voltou a atacar verbalmente os jornalistas Joe Scarborough e Mika Brzezinski, apresentadores do canal de televisão MSNBC, neste sábado, 1º de julho. Depois de dizer em seu perfil no Twitter que Mika era "louca" e tinha "baixo QI", o magnata escreveu que ela é "burra como uma pedra".

Trump também afirmou que os meios de comunicação americanos são o veículo do "ódio" contra ele. Sua disputa por meio das redes sociais com os apresentadores da MSNBC, que chocou inclusive vários republicanos ao longo da semana, foi seguida neste sábado por uma série de tuítes matinais com novos insultos.

"O louco Joe Scarborough e Mika (Brzezinski), burra como uma pedra, não são pessoas ruins, mas seu programa de baixa audiência é controlado pelos seus chefes da NBC", escreveu o presidente na sua conta do Twitter, citando a rede de televisão cuja cobertura critica regularmente por considerá-la parcial. Os dois apresentadores conduzem todas as manhãs o programa Morning Joe.

Crazy Joe Scarborough and dumb as a rock Mika are not bad people, but their low rated show is dominated by their NBC bosses. Too bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de julho de 2017

Trump havia tido discussões com os dois jornalistas, companheiros no programa e na vida real, na quinta e na sexta-feira, também pelo Twitter. O presidente republicano acusou "a louca da Mika, de baixo coeficiente intelectual" e ao "psicopata Joe" de darem uma imagem enviesada do seu governo no programa televisivo.

No entanto, este sábado os ataques de Trump não tiveram como alvo apenas estes dois jornalistas, mas os meios em geral. Ele sugeriu em outro tuíte que a jornalista Greta Van Susteren, que deixou a MSNBC esta semana, foi demitida "por seus chefes descontrolados na @NBC e @Comcast porque ela se recusou a compartilhar o 'ódio a Trump'!"

Minutos antes, o presidente se pronunciou na rede social contra o canal CNN, dias depois que três jornalistas da emissora pediram demissão após se retratarem por conta de uma história que apontava vínculos financeiros de membros da campanha do presidente com a Rússia. "Eu estou extremamente satisfeito por ver que a CNN foi finalmente exposta como um jornalismo de notícias falsas e lixo", escreveu.

I am extremely pleased to see that @CNN has finally been exposed as #FakeNews and garbage journalism. It's about time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de julho de 2017

Mais tarde, Trump voltou a atacar a mídia em geral ao dizer que "a mídia falsa e fraudulenta está trabalhando duro para convencer republicanos e outras pessoas de que eu não deveria usar mídias sociais - mas lembre: eu venci as eleições de 2016 com entrevistas, discursos e mídias sociais. Eu tive que derrotar notícias falsas e fiz. Eu continuarei a vencer", escreveu no Twitter. /AFP

The FAKE & FRAUDULENT NEWS MEDIA is working hard to convince Republicans and others I should not use social media - but remember, I won.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de julho de 2017