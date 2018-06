Tsipras lidera pesquisas de intenção de voto por margem pequena Alexis Tsipras, ex-primeiro-ministro da Grécia, afirmou à centenas de pessoas no comício final de sua campanha para retornar ao cargo, que as eleições gerais no país que ocorrem no domingo são uma oportunidade para a população "enterrar" a elite política corrupta que afundou a Grécia em uma crise financeira.