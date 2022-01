Tsunami atinge arquipélago de Tonga após erupção de vulcão submarino

Um tsunami atingiu a costa da ilha de Tonga, no Pacífico Sul, neste sábado, 15, após o registro de uma erupção vulcânica. De acordo com a mídia local, ainda não há relatos de possíveis vítimas.

As grandes ondas atingiram casas e prédios localizados à beira-mar e inundaram a área, segundo vídeos postados nas redes sociais por testemunhas que se refugiaram no telhado de suas casas.

As autoridades locais emitiram um alerta de tsunami para todo o país após a erupção do vulcão submarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai, a cerca de 65 quilômetros de Tongatapu, principal ilha desta nação insular povoada por cerca de 71.000 habitantes.

O site Islands Business informou que um comboio de policiais e tropas do exército evacuou o rei Tupou VI de Tonga de seu palácio perto da costa. O monarca foi um dos muitos moradores que partiram para terrenos mais altos.

Segundo testemunhas, o vulcão entrou em erupção às 17h20, horário local (4h20 GMT) e liberou uma enorme nuvem de cinzas no ar. As ondas também atingiram parte da ilha de Vanua Levu, no nordeste de Fiji.

Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn — US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022