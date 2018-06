Tubarão ataca e mata surfista na Califórnia Autoridades norte-americanas disseram que um surfista de 38 anos foi morto por um tubarão nesta terça-feira na Califórnia, em uma praia perto da base militar de Vandenberg, da Força Aérea dos EUA. O xerife do condado de Santa Barbara, Mark Williams, disse que o ataque do tubarão ocorreu às 11h da manhã de hoje e que a vítima chegou a ser retirada do mar por um amigo, que chamou o socorro. Os paramédicos, contudo, constataram que a vítima faleceu na praia. A Força Aérea dos EUA informou que a vítima não era um militar. O xerife não divulgou a identidade da vítima.