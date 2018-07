Tubarão branco faz mais uma vítima na Austrália

O local já foi mais conhecido como ponto de cruzeiros para observação de golfinhos e baleias, praias de areia branca e surf, e não por ataques fatais de tubarão. "Estamos rezando para que estes ataques não se tornem uma tendência", afirmou o Ministro da Pesca da Austrália Ocidental, Norman Moore.

Hoje o estado de Austrália Ocidental colocou ganchos de caça de atum na região costeira, a primeira vez que as autoridades abrem exceção de emergência legal para proteger o público. O tubarão branco é uma espécie em extinção protegida pelo governo australiano. As informações são da Associated Press.