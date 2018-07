Tuberculose recua ao redor do mundo, afirma a OMS Pela primeira vez desde que os registros começaram, existem atualmente menos pessoas doentes de tuberculose no mundo inteiro, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta terça-feira. Mas falta dinheiro para o desenvolvimento de remédios mais resistentes para o combate à doença, alertou a entidade. O relatório indica que 8,8 milhões de pessoas pegaram a tuberculose no ano passado, abaixo dos 9 milhões que desenvolveram a doença em 2005, informou a OMS no Relatório Mundial de 2011 sobre o Controle da Tuberculose.