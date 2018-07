Com 60,8% dos votos apurados, o PSD tinha 42,2% dos votos, seguido pelo Partido Socialista, com 29,1%. Na terceira posição vinha o Centro Democrático e Social, com 10,6%. O nível de abstenção foi de 43,15%, segundo as primeiras informações. Trata-se do mais elevado nível desde as eleições de 1975. As informações são da Dow Jones.