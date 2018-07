Tudo pronto para nascimento de filho de Sarkozy e Carla Bruni, diz 'El País'

Já está tudo pronto para o nascimento do primeiro filho do presidente francês Nicolas Sarkozy com a cantora Carla Bruni, segundo o jornal espanhol El País.

De acordo com reportagem publicada nesta quinta-feira, 6, "tudo parece indicar que Bruni dará a luz em poucas horas". Este é o segundo filho da cantora. A previsão inicial era de que a criança nascesse em 1º de outubro.

Ainda não houve confirmação oficial da informação por parte do governo francês. O casal já havia afirmado que não daria informações sobre o nascimento do bebê, e que ainda não sabiam se seriam pais de uma menina ou um menino.