Tufão Asagi atinge sul da China e causa 21 mortes

As mortes ocorreram na província de Guangdong, próxima a Hong Kong, depois que o tufão desviou do centro financeiro de Hong Kong. Anteriormente, a tempestade havia passado por Taiwan e Filipinas, onde foram registradas duas mortes.

De acordo com o site de notícias do governo da província de Guangdong, 13 das 21 pessoas que morreram na região estavam na cidade de Shanwei. Na noite deste domingo, o tufão estava a 140 km de Hong Kong e se movia a 22 km por hora. Fonte: Associated Press.