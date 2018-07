Tufão atinge Coreia do Sul e Coreia do Norte

A tempestade causou enchentes na Coreia do Norte, incluindo na cidade costeira de Wonsan, mas não atingiu a capital Pyongyang. Não há relatos oficiais de danos ou feridos.

O tufão passou pela Coreia do Sul por volta do meio-dia (horário local). Uma mulher de 50 anos morreu em um deslizamento no sudeste do país, afirmou a Agência Nacional de Gerenciamento de Emergências, e mais de 170 pessoas estão desabrigadas. 26,9 mil casas ficaram sem luz no país, segundo a Agência. Também foram cancelados 300 voos. Sanba agora dirige-se para o mar, disseram meteorologistas. As informações são da Associated Press.