Tufão atinge Filipinas e gera alertas de deslizamentos

e tempestades. Moradores de pelo menos nove províncias do norte do país, que foram afetadas por vários dias de chuvas, foram advertidos para tomarem precauções e ficarem longe das encostas, já encharcadas. Aulas foram suspensas nas cidades e províncias que podem ser atingidas por enchentes até esta segunda-feira.

A tempestade tem sido responsabilizada por fortalecer ventos de monções, causando grande ondas e provocando o naufrágio de uma balsa na região central das Filipinas, na tarde de sábado. Navios de carga e de passageiros retiraram pelo menos 110 sobreviventes das águas agitadas e recuperaram três corpos.

O mau tempo também provocou o naufrágio de um barco no Paquistão, neste domingo. A embarcação, que era utilizada para uma festa de casamento, afundou, matando o noivo e outras 17 pessoas. Com isso, o número de mortes por causa das enchentes no Paquistão passa de 300.

Ainda no Paquistão, 276.681 pessoas foram evacuadas das áreas atingidas pelas enchentes, enquanto 1,4 milhão acres de plantações e mais de 40 mil casas foram destruídas parcial ou completamente. Fonte: Associated Press