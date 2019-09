Tufão atinge região metropolitana de Tóquio com ventos de 200 km/h

TÓQUIO - Um tufão com ventos de 200 km/h deixou pelo menos um morto e 36 feridos na região metropolitana de Tóquio. Chamado de Faxai, o fenômeno causou transtornos na manhã desta segunda-feira, 09, com suspensão de serviços de transporte coletivo e cancelamento de voos no horário de pico em uma das cidades mais populosas do mundo.

Considerado um dos tufões mais intensos a atingir a capital do Japão nos últimos anos, o Faxai abalou construções e deixou pelo menos 900 mil casas sem energia elétrica. Linhas de metrô e trem tiveram serviços suspensos, deixando estações superlotadas. Cerca de 150 voos foram cancelados no Aeroporto Internacional de Tóquio.

Segundo informações do serviço de meteorologia japonês, o tufão se formou no Oceano Pacífico, para onde recuou depois de atingir o solo na região metropolitana da capital. O Faxai causou ventos fortes e chuvas torrenciais que registraram o acumulado de 440 milímetros em 24h . Autoridades alertam que ainda podem haver inundações ao longo do dia e milhares de pessoas foram orientadas a sair de suas casas devido ao risco de deslizamentos de terra.

Um porta-voz do governo confirmou uma morte causada pelo Faxai. Uma mulher de 50 anos foi arrastada pelo vento e empurrada contra um prédio. Ela chegou a ser socorrida, mas não sobreviveu. De acordo com a imprensa local, outras 36 pessoas ficaram feridas./Agências internacionais