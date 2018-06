Tufão atinge Vietnã e afunda dois navios de pesca

A tempestade arrancou árvores pela raiz, derrubou linhas de transmissão de energia elétrica e causou danos a mais de mil imóveis. Não há informações iniciais sobre vítimas, enchentes ou danos significativos à infraestrutura do país.

Dezenas de milhares de pessoas foram retiradas de suas casas em áreas consideradas de alto risco à medida que o tufão Wutip se aproximava da região central do Vietnã. As escolas em cinco províncias da região permaneceram fechadas nesta segunda-feira.

Pelo menos dois navios chineses afundaram por causa da tempestade. No total, 75 pescadores estão desaparecidos após três navios enfrentarem fortes ventos perto das Ilhas Paracel, de acordo com um comunicado no site do governo de Hainan, no sul da China. Duas das embarcações afundaram no domingo; o contato com a terceira embarcação foi perdido.

O tufão Wutip é o mais forte a atingir o Vietnã nesta temporada. A tempestade tropical mais forte que atingiu a Ásia neste ano foi o tufão Usagi, que causou pelo menos 33 mortes nas Filipinas e na China no início deste mês. O Vietnã é propenso a inundações e tempestades que matam centenas de pessoas anualmente.

No Camboja, enquanto isso, pelo menos 30 pessoas morreram em enchentes causadas pelas fortes chuvas dos últimos dias. As precipitações causaram o transbordamento do Rio Mekong.

Mais de 9 mil famílias precisaram ser removidas, segundo a defesa civil cambojana. As chuvas danificaram total ou parcialmente 67 mil imóveis residenciais centenas de escolas e quase 100 mil hectares de campos de cultivo de arroz.

Também foram registradas fortes chuvas na Tailândia e no Laos. A previsão é de que as chuvas continuem enquanto o tufão Wutip estiver na região. Fonte: Associated Press.