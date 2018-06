Tufão Bopha mata 4 e força deslocamento de 54 mil nas Filipinas

Texto atualizado às 9h24

MANILA, FILIPINAS - Quatro pessoas morreram em consequência da passagem do furacão Bopha pelas Filipinas, o mais forte a atingir o país em 2012. Cerca de 20 pessoas estão desaparecidas de acordo com as autoridades. Pelo menos 54 mil tiveram de ser alojadas em abrigos disponibilizados devido à presença do tufão no sul do país, com ventos sustentados de 175 km/h e rajadas de 210 km/h, além de copiosas chuvas.

De acordo com o diretor-executivo da agência nacional de desastres, Benito Ramos, quatro mortes foram confirmadas. Cerca de 20 pessoas, incluindo seis soldados, foram dadas como desaparecidas quando a água inundou uma base do Exército, disse um porta-voz militar. Segundo ele, helicópteros de resgate não conseguiam decolar.

O tufão atingiu o continente perto do amanhecer desta terça-feira, 4, arrancando árvores e tetos de residências e derrubando linhas de energia e de comunicação. A tempestade se dirigia para a direção dos grandes destinos turísticos na região central das Filipinas. Horas após tocar terra na parte oriental de Mindanao, Pablo, seu nome local, tinha ventos sustentados de 160 km/h e avançava a 20 km/h em direção noroeste, rumo à ilha de Palawan, segundo boletim do serviço meteorológico filipino.

A grande maioria dos evacuados vive nas províncias mais orientais de Mindanao, como Surigao do Norte e do Sul, Agusan do Norte, Lanao do Norte e Misamis Oriental. As aulas foram suspensas na região e cerca de 80 voos precisaram ser cancelados em todo o país. Além disso, a guarda litorânea interrompeu o serviço de embarcações.

Segundo a Defesa Civil, já há quedas de energia em zonas de Surigao do Norte, do Sul e Agusan do Norte, enquanto os habitantes das povoações litorâneas e montanhosas foram advertidos do risco de inundações e deslizamentos de terra.

Bopha, que deverá deixar o país pelo Mar da China Meridional na quinta-feira, encerrará a temporada de tufões nas Filipinas. Cerca de 20 tufões atingem as Filipinas todo ano, que normalmente causam mortes e destruição. O tufão Washi matou 1,5 mil pessoas em Mindanao, em 2011.