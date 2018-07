Tufão deixa mortos e desaparecidos na Coreia do Sul Os fortes ventos e chuvas causados por um tufão deixaram pelo menos sete pessoas mortas ou desaparecidas, interromperam o fornecimento de eletricidade em algumas áreas e paralisaram os voos internos na Coreia do Sul, segundo autoridades. Funcionários locais e nacionais afirmaram que os mortos incluíam um funcionário do setor de defesa civil no leste do país, que morreu durante uma operação de busca e resgate, e um estudante arrastado pela correnteza no sudeste, informou a agência de notícias Yonhap na noite de ontem.