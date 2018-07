Tufão deixa pelo menos 440 mortos nas Filipinas O número de mortos após a passagem da tempestade tropical Washi no sul das Filipinas subiu para 440 neste sábado, de acordo com integrantes da Cruz Vermelha. Entre as áreas mais afetadas está a cidade de Cagayan de Oro, na qual o registro de mortos soma 215, e a vizinha Iligan, onde 144 residentes morreram, informou o secretário-geral da Cruz Vermelha Nacional, Gwen Pang. As informações são da Agência Dow Jones.